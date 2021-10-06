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Bakan Kasapoğlu: "Formula 1'de mükemmel bir ev sahipliği gerçekleştireceğiz" - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: "Formula 1'de mükemmel bir ev sahipliği gerçekleştireceğiz"

06.10.2021 16:00
Bakan Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 8, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan Formula 1 ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her zamanki gibi mükemmel bir ev sahipliği gerçekleştireceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 8, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan Formula 1 ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her zamanki gibi mükemmel bir ev sahipliği gerçekleştireceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 8, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde İstanbul Park'ta düzenlenecek olan Formula 1 öncesi AlphaTauri takımının Fransız pilotu Pierre Gasly ile Ortaköy'de bulunan RedBull Racers standında bir araya geldi. Buluşmada açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, İstanbul'un yine mükemmel bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlandığını belirterek, "Türkiye'nin özellikle pek çok konudaki ev sahipliğini tüm dünya biliyor. Spor organizasyonlarında, spor turizmi açısından geldiğimiz nokta bu haftaki organizasyonumuz yine çok anlamlı. Az önce İstanbul Parkta'ydım oradaki hazırlıkları da inceledik. Her zamanki gibi mükemmel bir ev sahipliği gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin pek çok branşta son dönemde geldiği aşama bundan sonra da devam edecek gerek spor altyapısı gerek sporcu altyapısı bu anlamda yetişen yeni sporcular gelişen yeni branşlar spor ülkesi olma yolunda her geçen gün iddiamızı güçlendiriyor. Bu çerçevede yıllar sonra Formula 1'in yıllar sonra geçtiğimiz yıl başlaması yine bu yıl seyircili olarak devam etmesi apayrı heyecan" şeklinde konuştu.

"DÜNYACA ÜNLÜ PİLOTLARIN İSTANBUL'DA TECRÜBE ETMELERİ ONLAR İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ"

Sporculara başarı dileyen Bakan Kasapoğlu, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Sporcuların, dünyaca ünlü pilotların İstanbul'da tecrübe etmeleri anıları onlar için de çok farklı. Az önce konuştuğumuzda geçtiğimiz yıla dair anıları dinleme fırsatı buldum. Bu yıl da şehri daha fazla tanıma fırsatı bulacağını söyledi. Ülkemizin her köşesi cennet İstanbul dünyanın en güzel şehri hem İstanbulumuzun tanıtımı noktasında hem halkımızın eşsiz misafirperverliği noktasında pek çok organizasyon bizler için çok önemli bir viraj, avantaj. Bunu da tüm kurumlarıyla kuruluşlarıyla özel sektörü ile hakikaten en güzel şekilde gerçekleştiriyoruz. Tüm sporculara başarı diliyorum. İstanbul'da yarışı izleyecek tüm sporseverlere de keyifli seyirler diliyorum."

PİERRE GASLY: "İSTANBUL'DA ÇOK ÖNEMLİ VE GÜZEL BİR PROJE"

AlphaTauri takımının Fransız pilotu Pierre Gasly ise, "Bu sene İstanbul'da çok önemli güzel bir proje. Geçen sene çok güzel bir organizasyon yapmıştık. Köprünün üstünden İstanbul'u görme fırsatım olmuştu. Bu sene de boğazın kenarında görme fırsatım oldu. Şehirde Formula 1 arabası sürmek daha farklı bir his. Umarım önümüzdeki sene daha farklı içerik üretebiliriz" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Bakan Kasapoğlu ile Gasly, RedBull Racers oyununu oynadı. Kasapoğlu, Fransız pilota çinili tabak hediye ederken, Fransız pilot ise Bakan Kasapoğlu'na yarışta kullandığı eldivenleri ile geçen yıl düzenlenen yarış öncesi İstanbul'da çekilmiş olan çerçeveli fotoğrafını takdim etti.

Program Bakan Kasapoğlu ve Gasly'nin yaptığı özçekimle noktalandı.

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Mehmet Kasapoğlu, Formula 1, İstanbul, Ekim, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu: 'Formula 1'de mükemmel bir ev sahipliği gerçekleştireceğiz' - Son Dakika


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