Boluspor-Menemenspor maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında ağırladığı Nasadoge Menemenspor'u 1-0 yenen Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, son dakika golüyle kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Erginer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son dört haftada iki mağlubiyet ve iki beraberlik aldıklarını, bu nedenle Menemenspor müsabakasının kendileri için büyük önem kazandığını aktardı.

Oyun olarak geçmiş maçlardan biraz daha uzakta olduklarını belirten Erginer, "Ancak bu sefer skoru aldık. Herkesin çok istediği bir maçtı. Bu maç çok farklydı. Bizim için skor çok önemliydi." diye konuştu.

Erginer, oyuncuların maça çok fazla motive olduklarını vurgulayarak, "Özellikle ilk yarıda bunun sıkıntısını çektik. Fazla istemekten, normal yapacaklarımızın dışında bir oyun oynadık. Biraz telaşlıydık. Çok istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. İkinci yarıda rakibi biraz daha kendi sahasına kapattık. Son dakikada attığımız golle maçı kazandık ve mutluyuz. Bizim için çok önemli bir galibiyetti." şeklinde konuştu.

Mutlu: "İyi mücadele ettik"

Nasadoge Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, zorlu bir karşılaşma olacağını bilerek müsabakaya çıktıklarını aktardı.

Mücadele açısından sıkıntı yaşamadıklarını vurgulayan Mutlu, "Son saniyeye kadar iyi mücadele ettik. Bir kaç tane net pozisyon da bulduk ancak golü atamadık. Atamazsanız tabii sıkıntı oluyor. Golü son saniyede yemek dezavantaj oluyor. Çıkartman için zaman kalmıyor. Yapacak bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

Boluspor'u da tebrik eden Mutlu, "Artık hedefimiz, İstanbulspor maçına kadar iyi bir hazırlık yapmak." diyerek sözlerini tamamladı.