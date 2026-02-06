Spor Federasyonları Depremi Andı

Spor federasyonları, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri andı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada "Unutmadık. 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha anıyor, kendilerine Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyoruz." denildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu ise "Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza rahmet diliyoruz. Aynı depremde yitirdiğimiz A Milli Erkek Hentbol Takımımızın unutulmaz kaptanı Cemal Kütahya'yı, kıymetli eşi Pelin'i ve biricik evlatları Çınar'ı, değerli hentbol emektarımız Metin Muhacir ile eşi Nuran Muhacir'i sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Atletizm, boks, cimnastik, güreş, halter, tekvando, tenis, yüzme branşlarının aralarında bulunduğu Türkiye'deki tüm spor federasyonları, 6 Şubat ile ilgili anma mesajları paylaştı.