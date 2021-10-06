Galatasaray-Fenerbahçe Safiport maçının ardından - Son Dakika

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ilk haftasında B Grubu'nda sahasında Fenerbahçe Safiport'a 20 sayı farkla 89-69 yenilen Galatasaray'ın başantrenörü Efe Güven, "Kırılma anlarında saha içerisinde adaletsizlik olduğuna inanıyorum" dedi.

Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güven, ilk maçın Fenerbahçe Safiport ile olmasının zorluğuna değinerek, "Sezona FIBA Avrupa Ligi'ni kazanma parolasıyla giren bir rakiple başladık. Basketbol oynamamıza müsaade edildiği anlarda dengeli oynadık. Kırılma anlarında saha içerisinde adaletsizlik olduğuna inanıyorum. Tam takım olunca ve adaletli yönetimler olunca daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı basketbolcu Chelsea Ann Dungee ise çok sert bir mücadele olduğunu ve 2 hafta sonra Fenerbahçe Safiport ile oynayacakları maçı heyecanla bekleyeceğini aktardı.

Victor Lapena: "Bütün oyuncularımdan istediğim katkıyı aldım"

Fenerbahçe Safiport'un başantrenörü Victor Lapena, tüm oyuncularından istediği katkıyı aldığını söyledi.

Sezonun ilk maçının Galatasaray'a karşı olmasının önemine değinen Lapena, "Bütün oyuncularımdan istediğim katkıyı aldım. Sezonun ilk maçının Galatasaray'a karşı olması çok önemliydi. Eksiklerimiz var. Tamamlandıktan sonra daha çok toparlayacağız. Konsantrasyon açısından ilk maçın Galatasaray'a karşı olması ayrıca önemliydi." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Elizabeth Williams ise sezonun ilk maçının Galatasaray karşısında olmasının kendileri açısından önemine değinerek ikinci yarıda iyi direnç göstererek kazandıklarını vurguladı.