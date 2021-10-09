Germencik'te amatör spor etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi , İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Parlakyalçın ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ali Ercedoğan da katıldı.

Germencik 'te Amatör Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yarışmalar düzenlendi.

HDP, Erdoğan'ın "Meral Akşener'in adaylığını veto ettiler" sözlerine yanıt verdi: Ne öneri oldu ne de veto