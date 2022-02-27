SPOR GZT Giresunspor - Göztepe maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR GZT Giresunspor - Göztepe maçının ardından

27.02.2022 17:49

Göztepe maçının ardındanHakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- SPOR Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında GZT Giresunspor, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Göztepe maçının ardından

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- SPOR Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında GZT Giresunspor, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Maçın ardından GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ile Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro açıklamalarda bulundu.

Yeşil beyazlı ekibin teknik direktörü Hakan Keleş, uzun zamandır kazanamadıklarını ancak Göztepe'yi yenerek biraz nefes aldıklarını belirtti.

Göztepe maçını kazanmak istediklerini ve kazanma isteğini de sahaya yansıttıklarını söyleyen Keleş, 'Baştan sona kadar üstün oynadık, sadece son dakikalarda biraz baskı yedik. Ama seyircimizin önünde kazanmak güzeldi, uzun zamandır onları da mutlu demiyorduk. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum, söylediğimiz her şeyi yaptılar. İyi bir maç çıkardılar. Gelecek adına iyi oldu' dedi.

Keleş, haftalardır iyi oyunlarını sahaya yansıtamadıklarını da ifade ederek, şöyle konuştu:

'Bugün bulduğumuz pozisyonları attık. Daha fazla da atabilirdik. İkili avantajı da kazandık, zor maçlar başlıyor. Seyircilerimize desteklerinden dolayı çok teşekkür. Önümüzde Rize maçı var ona hazırlanacağız, onu da kazanmak istiyoruz. Biraz rahatlamak için. Oradan iyi bir sonuçla dönersek içerde oynayacağımız maçlarda daha moralli hale getirecek. Her maç önemli, her puan önemli. Uzun zamandır kazanamıyorduk biraz nefes aldık ama her şey bitmiş değil henüz.'

MAESTRO: GEREKENİ YAPAMADIK

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro da, 'Bugün gerekeni yapamadık. Ne 1 puan için ne 3 puan için. Saha içinde baskımız falan yoktu, Giresun da çok gergindi ama kornerden yediğimiz goller bizi geri düşürdüğü gibi rakibe de kazandırdı' diye konuştu.

SPOR GZT Giresunspor - Göztepe maçının ardından
SPOR GZT Giresunspor - Göztepe maçının ardından
SPOR GZT Giresunspor - Göztepe maçının ardından

YORUMLAR
500
Muhammed Gümüşkaya şov yaptı! İstatistiklerde en üst sırada yer aldı Muhammed Gümüşkaya şov yaptı! İstatistiklerde en üst sırada yer aldı Hakan Keleş: 'Bugün bulduğumuz pozisyonları attık' Hakan Keleş: 'Bugün bulduğumuz pozisyonları attık'

Giresunspor, Göztepe, Giresun, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR GZT Giresunspor - Göztepe maçının ardından - Son Dakika


Son Dakika
17:49 Tavır yapan Halil Dervişoğlu, kadroya alınmadı! Beşiktaş'a transfer olacağı konuşuluyor
17:31 Ukrayna Büyükelçiliği'nden TB2 SİHA iması geldi: 34 Türk askerinin intikamı alındı
17:24 Ukrayna Ankara Büyükelçisi açıkladı: Rus tarafının can kaybı 4 bin 200
17:18 Fransa çağrıda bulundu! Rusya, Dünya Kupası'ndan ihraç edilebilir
17:15 İkizlerine hamile olan Seray Sever üzücü haberi paylaştı! Entübe olan babası için dua istedi
17:07 Muhammed Gümüşkaya şov yaptı! İstatistiklerde en üst sırada yer aldı
17:01 Müzakere olacak mı? sorusuna Zelenski 'den cevap: İki ülke ön koşulsuz olarak buluşacak
16:51 Putin Savunma Bakanlığı'na talimatı verdi! Rus caydırıcı güçlerine özel savaş görevi alarmı
15:56 Fatih Terim canlı yayına bağlandı, Sinan Engin bombayı patlattı: Hocama baba bir teklif var
15:54 Demet'in cesur doğum günü tercihi! Önden sade olan elbisenin asıl numarası arkasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 17:57:17. #1.11#
SON DAKİKA: SPOR GZT Giresunspor - Göztepe maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement