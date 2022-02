SPOR GZT Giresunspor - Göztepe maçının ardından - Son Dakika

Göztepe maçının ardından

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- SPOR Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında GZT Giresunspor, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Maçın ardından GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ile Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro açıklamalarda bulundu.

Yeşil beyazlı ekibin teknik direktörü Hakan Keleş, uzun zamandır kazanamadıklarını ancak Göztepe'yi yenerek biraz nefes aldıklarını belirtti.

Göztepe maçını kazanmak istediklerini ve kazanma isteğini de sahaya yansıttıklarını söyleyen Keleş, 'Baştan sona kadar üstün oynadık, sadece son dakikalarda biraz baskı yedik. Ama seyircimizin önünde kazanmak güzeldi, uzun zamandır onları da mutlu demiyorduk. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum, söylediğimiz her şeyi yaptılar. İyi bir maç çıkardılar. Gelecek adına iyi oldu' dedi.

Keleş, haftalardır iyi oyunlarını sahaya yansıtamadıklarını da ifade ederek, şöyle konuştu:

'Bugün bulduğumuz pozisyonları attık. Daha fazla da atabilirdik. İkili avantajı da kazandık, zor maçlar başlıyor. Seyircilerimize desteklerinden dolayı çok teşekkür. Önümüzde Rize maçı var ona hazırlanacağız, onu da kazanmak istiyoruz. Biraz rahatlamak için. Oradan iyi bir sonuçla dönersek içerde oynayacağımız maçlarda daha moralli hale getirecek. Her maç önemli, her puan önemli. Uzun zamandır kazanamıyorduk biraz nefes aldık ama her şey bitmiş değil henüz.'

MAESTRO: GEREKENİ YAPAMADIK

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro da, 'Bugün gerekeni yapamadık. Ne 1 puan için ne 3 puan için. Saha içinde baskımız falan yoktu, Giresun da çok gergindi ama kornerden yediğimiz goller bizi geri düşürdüğü gibi rakibe de kazandırdı' diye konuştu.