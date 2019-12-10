SPOR Joao Pereira'dan attığı basket sonrası Ronaldo benzetmesi

Tolga SAĞLAM TRABZON,(DHA)-

Antrenman salonunda bulunan çöp tenekesine uzak mesafeden basket atışı yapan Trabzonsporlu Joao Pereira, basket atışında isabet sağlamasının ardından Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerden sonra yaptığı gol sevincini yaptı.

Trabzonspor'un Portekizli sağ bek oyuncusu Joao Pereira, salonda yaptıkları antrenman sırasında burada bulunan çöp tenekesine antrenman topu ile basket atışı gerçekleştirdi. Uzak mesafeden yaptığı atışta isabet sağlayan Pereira, attığı bu basketin ardından da Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerden sonra yaptığı gol sevincini anımsatan hareketi yaptı. Takım arkadaşı Ivanildo Fernandes de bu anları videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

GÖRÜNDÜ DÖKÜMÜ

-Pereira'nın çöp tenekesine basket atması ve Ronaldo sevinci

(FOTOĞRAFLI)