Spor Okullarında Keşfedilen Musa Şimşek Madalyaya Doymuyor

İzmir
Büyükşehir Belediyesporlu 17 yaşındaki milli judocu Musa Şimşek, son 2 yıldır katıldığı tüm turnuvalarda birinci sırada yer aldı.
İzmir Büyükşehir Belediyespor Judo Takımları Başantrenörü Mesut Kapan, yaptığı açıklamada Musa Şimşek'i spor okullarında keşfettiklerini, kendisinin gelişime çok açık birisi olduğunu belirtti.
9 yaşında kursa başlayan Musa Şimşek'in ilk girdiği İzmir İl Şampiyonasında birinci olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:
"Minik ve yıldız kategorilerinde yarışa yarışa bu zamana kadar geldi. Geçtiğimiz yıldan itibaren ise aynı zamanda Milli Takım'da boy gösteriyor. 2018 yılı ekim ve kasım aylarında düzenlenen Ümitler Türkiye
Şampiyonası'nda 20 takımdan biriydik. Musa, 73 kiloda 18 maçta 18 galibiyet aldı. Bu kırılması zor bir rekor. Şu an en büyük hedefi, bu ay sonunda Samsun
'da yapılacak Ümitler Türkiye Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek ve Polonya
'daki Ümitler Avrupa
Şampiyonası'nda bayrağımızı dalgalandırmak. Sonrasında da Azerbaycan
'da düzenlenecek Gençlik Olimpiyatları'nda ve Dünya Şampiyonası'nda derece kazanmak istiyor."