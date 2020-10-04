DHA YURT BÜLTENİ -9 - Son Dakika

Spor salonu müdürü Hülya, tabancayla öldürülmüş olarak bulundu (2)

ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Adana'da dini nikahla birlikte yaşadığı Abdullah Kaya (60) tarafından sabah saatlerinde tabancayla vurularak öldürülen bir çocuk annesi Hülya Güllüce'nin (39) cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Abdullah Kaya'nın ilk ifadesinde, Hülya Güllüce'nin kendisini aldattığından şüphelendiği ve bu yüzden kadını öldürdüğünü söylediği öne sürüldü.

KIZI İÇİN SABREDİYORDU

Morg önünde bekleyen Hülya Güllüce'nin ağabeyi Ünal Güllüce, kadın cinayetlerinin durması için idam istediklerini belirtti. Güllüce, "Kadın cinayetleri çözülecek gibi değil. Bir süredir birlikte yaşıyorlardı, aralarında sorunlar vardı. Ayrılmak istiyordu ancak kızı için sabrediyordu" diye konuştu. Genç kadının cenazesinin yarın otopsisinin ardından morgdan alınarak Kabasakal Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.