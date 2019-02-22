Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 2 - Afjet Afyonspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta müsabakasında Balıkesirspor
Baltok, Afjet Afyonspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
10. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Sedat Şahintürk sol kanattan ortaladı, Mahatma Otoo'nun şutu kaleci Bekir'de kaldı.
34. dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında Ersel Aslıyürek, Glumac'tan sıyrılarak topu ceza sahası içine ortaladı. Topu tokatlayan Vukovic gol tehlikesini önledi.
54. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sedat Şahintürk, sert bir vuruşla ağaları sarstı. 1-0
58. dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında Oltan
Karakullukçu ceza sahası dışından attığı sert şut ile skoru eşitledi. 1-1
67. dakikada Nizamettin Çalışkan
kaptığı topu ceza sahası içinde bulunan Steve Beleck ile buluşturdu. Steve Beleck'in plase vuruşu ağlarla buluştu. 2-1
82. dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında Nazmi Candoğan'ın ortasına Ersel Aslıyürek kale dibinden auta attı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge xx, Orkun Akkaş xx, Burak Cansız xx
Balıkesirspor Baltok: Vukovic xx, Okan Alkan
xx, Cüneyt Köz
xx, Glumac xx, Doğa İşeri xx, Cumali Bişi
xx, Nizamettin Çalışkan xx (Muhammet Doğan dk. 87 ?), Sedat Şahintürk xx (Mehmet Boztepe
dk. 90+3 ?), Mahatma Otoo xx, Steve Beleck xx, Foxi Ketheovama xx (Furkan Çil dk. 58 x)
Yedekler: Atilla Özmen
, Asil Kaan
, Kağan Kayalı
, Rahmi Anıl Başaran
Teknik Direktör: Giray Bulak
Afjet Afyonspor: Bekir Demircan xx, Türker Toptaş
xx, Bayram Çetin
xx, Metin Yüksel x (Mehmet Güven dk. 72 x), Cenk Güvenç
xx, Onurcan Güler xx (Musa Araz dk. 46 x), Nazmi Candoğan xx (Onur Ramazan Toprak
dk. 85 ?), Emre Öztürk xx, Aykut Uluç xx, Ersel Aslıyürek xx, Oltan Karakullukçu xx
Yedekler: Ahmet Daş, İsmet Benli, Gökhan Kardeş, Taşkın İlter
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Goller: Sedat Şahintürk (dk. 54), Steve Beleck (dk. 58) (Balıkesirspor Baltok), Oltan Karakullukçu (dk. 58) (Afjet Afyonspor)
Sarı kartlar: Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor), Tomislav Glumac
, Okan Alkan (Balıkesirspor Baltok) - BALIKESİR