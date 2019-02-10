Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 3 - Tetiş Yapı Elazığspor: 1

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 3 - Tetiş Yapı Elazığspor: 1

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Balıkesirspor Baltok, Tetiş Yapı Elazığspor'u 3-1 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 3 - Tetiş Yapı Elazığspor: 1, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Balıkesirspor Baltok, Tetiş Yapı Elazığspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar:

21. dakikada Steve Beleck'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Foxi, meşin yuvarlağı kaleci Ahmet Sabri'nin yanından ağlara gönderdi. 1-0

56. dakikada hızlı gelişen Elazığspor atağında ceza sahasına gelen ortada Mustafa Eskihellaç'ın şutu filelerle buluştu. 1-1

59. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Boztepe'nin şutu direkten döndü.

68. dakikada Nizamettin Çalışkan'ın ortasında ceza sahasında Foxi'nin gelişine vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

76. dakikada Okan Alkan'ın ortasında Steve Beleck'in indirdiği topu Foxi ağlara gönderdi. 2-1

dı.

90+1. dakikada Steve Beleck'in içeriye çevirdiği topla buluşan Mehmet Boztepe meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-1

Stat: Atatürk

Hakemler: Burak Şeker xxx, Murat Temel xxx, Bersan Duran xxx

Balıkesirspor Baltok: Vukovic xxx, Okan Alkan xxx, Cüneyt Köz xxx, Glumac xxx, Doğa İşeri xxx, Cumali Bişi xx (Muhammet Ali Doğan dk. 48 xx), Nizamettin Çalışkan xxx (Furkan Çil dk. 88 ?), Sedat Şahintüek xxx, Mehmet Boztepe xxx, Beleck xxx (Rahmi Anıl dk. 90+2 ?), Foxi xxx

Yedekler: Atilla Özmen, Asil Kaan, Kağan Kayalı, Mahatma Otoo

Teknik Direktör: Giray Bulak

Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri xx, Ahmet Burak xx, Gökhan Akkan xx, Idrissa Diarra xx, Tufan Kelleci xx, Kadir Bekmezci xx (Bekamenga dk. 83 ?), Kadir Taşoğlu xx, Traore xx (Georgiadis dk. 61 ?, Serdar Özbayraktar dk. 75 x), Guidileye xx, Mustafa Eskihellaç xxx, Lamine Diarra xx

Yedekler: Ahmet Doğan, Cengizhan Akgün, Yiğitcan Erdoğan, Abdülkadir Kayalı

Teknik Sorumlu: İlhan Aydın

Goller: Foxi (dk. 21 ve 76), Mehmet Boztepe (dk. 90+1) (Balıkesirspor Baltok), Mustafa Eskihellaç (dk. 56) (Tetiş Yapı Elazığspor)

Sarı kartlar: Nizamettin Çalışkan, Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor Baltok) - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:46 Kaynak: İHA

Balıkesirspor, Elazığspor, Spor
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