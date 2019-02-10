Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 3 - Tetiş Yapı Elazığspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Balıkesirspor
Baltok, Tetiş Yapı Elazığspor
'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar:
21. dakikada Steve Beleck'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Foxi, meşin yuvarlağı kaleci Ahmet Sabri'nin yanından ağlara gönderdi. 1-0
56. dakikada hızlı gelişen Elazığspor atağında ceza sahasına gelen ortada Mustafa Eskihellaç'ın şutu filelerle buluştu. 1-1
59. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Boztepe
'nin şutu direkten döndü.
68. dakikada Nizamettin Çalışkan
'ın ortasında ceza sahasında Foxi'nin gelişine vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
76. dakikada Okan Alkan
'ın ortasında Steve Beleck'in indirdiği topu Foxi ağlara gönderdi. 2-1
dı.
90+1. dakikada Steve Beleck'in içeriye çevirdiği topla buluşan Mehmet Boztepe meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-1
Stat: Atatürk
Hakemler: Burak Şeker
xxx, Murat Temel xxx, Bersan Duran xxx
Balıkesirspor Baltok: Vukovic xxx, Okan Alkan xxx, Cüneyt Köz
xxx, Glumac xxx, Doğa İşeri xxx, Cumali Bişi
xx (Muhammet Ali
Doğan dk. 48 xx), Nizamettin Çalışkan xxx (Furkan Çil dk. 88 ?), Sedat Şahintüek xxx, Mehmet Boztepe xxx, Beleck xxx (Rahmi Anıl dk. 90+2 ?), Foxi xxx
Yedekler: Atilla Özmen
, Asil Kaan
, Kağan Kayalı
, Mahatma Otoo
Teknik Direktör: Giray Bulak
Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri xx, Ahmet Burak
xx, Gökhan Akkan xx, Idrissa Diarra xx, Tufan Kelleci xx, Kadir Bekmezci
xx (Bekamenga dk. 83 ?), Kadir Taşoğlu xx, Traore xx (Georgiadis dk. 61 ?, Serdar Özbayraktar dk. 75 x), Guidileye xx, Mustafa Eskihellaç xxx, Lamine Diarra
xx
Yedekler: Ahmet Doğan
, Cengizhan Akgün
, Yiğitcan Erdoğan
, Abdülkadir Kayalı
Teknik Sorumlu: İlhan Aydın
Goller: Foxi (dk. 21 ve 76), Mehmet Boztepe (dk. 90+1) (Balıkesirspor Baltok), Mustafa Eskihellaç (dk. 56) (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı kartlar: Nizamettin Çalışkan, Muhammed Ali Doğan
(Balıkesirspor Baltok) - BALIKESİR