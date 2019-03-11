Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri
ekibi deplasmanda oynadığı maçta Adana
Ceyhanspor ile 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.
Stat: Ceyhan İlçe Stadı
Hakemler: Abidin Yıldırım xx, Recep Ekin
xx, Ümit Yalçın
Eser xx
Ceyhanspor: Metehan Erdem xx, Oğuzhan Şahan xx, Ali Tuna
Ak xx, Gürol Karaman
xx, Samet Alpaslan xx, Kayhan
Kılavuz xx, Ramazan Koca
xx, Nezir Konuk xx, Erdi Yıldırım
xx, Mamadou Tounkara xx, Mustafa Çakır
?(Dk.1 Burak Ergen**)
Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut
Mete xxx, Ali Yılmaz xx, Recep Daylak xx, Mehmet Tahir
Kalem xx, Burak Öztürk xx, Chukwuemeka Gabriel Kalu xx, Dursun Erdem Yıldız xx, Göksel Arsoy
xxx, Ertuğrul Yalman xx, Mustafa İlkay Kartal
xx, Furkan Özdemir xx
Goller: Burak Ergen dk 90+4 (Ceyhanspor) Mustafa İlkay Kartal dk 65 (Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ