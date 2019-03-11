Son Dakika Haberleri: Spor Toto Bölgesel Amatör Lig

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig

40 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekibi deplasmanda oynadığı maçta Adana Ceyhanspor ile 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekibi deplasmanda oynadığı maçta Adana Ceyhanspor ile 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.

Stat: Ceyhan İlçe Stadı

Hakemler: Abidin Yıldırım xx, Recep Ekin xx, Ümit Yalçın Eser xx

Ceyhanspor: Metehan Erdem xx, Oğuzhan Şahan xx, Ali Tuna Ak xx, Gürol Karaman xx, Samet Alpaslan xx, Kayhan Kılavuz xx, Ramazan Koca xx, Nezir Konuk xx, Erdi Yıldırım xx, Mamadou Tounkara xx, Mustafa Çakır ?(Dk.1 Burak Ergen**)

Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete xxx, Ali Yılmaz xx, Recep Daylak xx, Mehmet Tahir Kalem xx, Burak Öztürk xx, Chukwuemeka Gabriel Kalu xx, Dursun Erdem Yıldız xx, Göksel Arsoy xxx, Ertuğrul Yalman xx, Mustafa İlkay Kartal xx, Furkan Özdemir xx

Goller: Burak Ergen dk 90+4 (Ceyhanspor) Mustafa İlkay Kartal dk 65 (Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:19 Kaynak: İHA

Kayseri, Spor
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