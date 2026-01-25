Spor Toto, Gebze'yi 3-0 Mağlup Etti

Salon: Gebze
Hakemler: Yasin Okumuş, Adem Türkmen
Gebze Belediyespor: Yiğit Yıldız, Yasin Aydın, Tervaportti, Suarez, Bahov, Furkan Aydın (Semih Çelik, Metin Durmuş, Berk Dilmenler, Kemal Kayhan, Franca, Kaan Atmaca)
Spor Toto: Camejo, Jaime, Hakkı Çapkınoğlu, Emin Gök, Orçun Ergün, Ivovic (Beytullah Hatipoğlu, Melih Siratca)
Setler: 20-25, 32-34, 25-27
Süre: 105 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasında Spor Toto, deplasmanda Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Öte yandan, Gebze Belediyespor'dan oyuncu Tervaportti, 3. sette kırmızı kart gördü.
