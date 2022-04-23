Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada Trabzonspor'un kontra atağında Bakasetas'ın orta sahadan çıkardığı topu alan Djaniny, Cornelius ile verkaç yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan ve ilk vuruşu Muric'ten dönen Djaniny, ikinci şutunda topu ağlara gönderdi. 3-0

75. dakikada Adana Demirspor 'un rakip ceza sahasının dışında kazandığı serbest vuruşu kullanan Vargas, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 3-1

84. dakikada Adana Demirspor'da Remy, Svensson'un penaltı noktasına çevirdiği topa bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.

90. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası dışında Vargas topla buluştu. Vargas, bekletmeden düzgün bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlağı Uğurcan kornere çeldi.

90+2. dakikada Adana Demirspor'dan Samet, Ahmetcan'ın müdahalesi sonucu ceza sahası içerisinde yerde kaldı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada penaltı için topun başına geçen Remy, meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Mustafa Sönmez xx

Adana Demirspor: Muric xx, Simon Deli x (Tayyip dk. 46 xx), Samet xx, Rassoul xx (Alper dk. 70 x), Svensson xx, Bjarnason xx (Djokovic dk. 89 ?), Gökhan xx, Vargas xx, Akintola xx (Erhun dk. 70 x), Yunus xx, Assombalonga xx (Remy dk. 83 ?)

Yedekler: Vedat, Semih, Sinan, Mustafa, İsmail

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Trabzonspor: Uğurcan xx, Hugo xx, Denswil xx, Dorukhan xx, Peres x (Ahmetcan dk. 30 xx), Siopis xx, Kouassi xx (Djaniny dk. 46 xx), Hamsik xx (Berat dk. 89 ?), Abdülkadir xx (Bakasetas dk. 46 xx) Visca xx (Yusuf dk. 79 x) Cornelius xx

Yedekler: Erce, Koita, İsmail, Puchacz, Serkan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Vargas (dk. 75) (Adana Demirspor), Peres (dk.7 pen.), Cornelius (dk. 12), Djaniny (dk. 61) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Simon Deli (Adana Demirspor), Uğurcan (Trabzonspor)

(Umutcan İşledici/İHA)