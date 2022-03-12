Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

12.03.2022 18:01
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Altay, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Altay, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)

57. dakikada korner kazanan Altay'da Rodriguez, köşe vuruşunda Kappel ile paslaştı. Yeniden topla buluşan Rodriguez'in ortasında kafa vuruşu yapan Paixao'nun şutunda top direğe çarpıp auta çıktı.

63. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahasına verdiği pasta topla buluşan Tetteh'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Erkan Özdamar, VAR kontrolünün ardından pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi ve gol iptal edildi.

67. dakikada Yeni Malatyasapor atağında ceza sahası içinde yaşanan karambolde topla buluşan Chouiar'ın sert vuruşunu kaleci Lis son anda köşeye uzanarak kurtardı.

75. dakikada defans hattında paslaşırken Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç'ın hatasında Altay'da topla buluşan Rodriguez, ceza sahası içinde uygun pozisyondan yararlanamadı. Top kale direğinin yanından auta çıktı.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Erdinç Sezertam xx, Bilal Gölen xx

Altay: Lis xx, Cebrail xx, İbrahim Öztürk xx, Murat xx, Kazımcan Karataş xx, Thaciano xx, Poko xx, Pinares xx (Rayan dk. 76 xx), Kappel xx (Bamba dk. 79 xx), Rodriguez xx (Ceyhun dk. 90+2 ?), Paixao xx (Zeki dk. 76 xx)

Yedekler: Cihan, Tolga, Tugay, Eren, Efe, Özgür

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Zeffane xx, Haddadi xx, Campi xx (Tetteh dk. 53 xx), Hafes xx, Nshirimana x (Donsah dk. 44 xx), Azubuike xx, Mustafa Eskihellaç xx, Dicko xx, Chouiar xx, Kenan xx (Barış dk. 53 xx) (Mert dk. 89 ?)

Yedekler: Murat Akşit, Ahmet Türkaslan, Awuku, Atakan, Muhammed

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Gol: Paixao (dk. 44) (Altay)

Sarı kartlar: Nshirimana, Azubuike, Hafez, Barış (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Pinares, Murat Akça, Rayan (Altay)

(Ali İhsan Çiftçi - Salih Yılmazsoy/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

YORUMLAR
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Altay, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti! Altay, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti! Altay, Yeni Malatyaspor'u yenerek puanını 29'a çıkardı Altay, Yeni Malatyaspor'u yenerek puanını 29'a çıkardı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Erkan Özdamar, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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