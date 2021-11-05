Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Aytemiz Alanyaspor 'u konuk etti. Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var