Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Antalyaspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda Halil, Veysel'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.
52. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Ndiaye, sağ köşeden topu ağlarla buluşturdu. 2-0
60. dakikada orta alandan kontra atağa çıkan Göztepe'de, Baku'nun ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ndiaye, kalecinin sağından kaleye gönderdiği topu filelerle buluşturdu. 3-0
68. dakikada orta alanda gerçekleşen mücadelede Doğukan Sinik'i düşüren Arslanagic, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
78. dakikada kendi yarı sahasında topu kapan Göztepe'de, Soner Aydoğdu'dan orta alanda pası alan Ndiaye, yaklaşık 40 metre top sürdükten sonra ceza sahasına girdi. Sol çaprazdan rakibine rağmen sert şut gönderen Ndiaye, topu filelerle buluşturdu. 4-0
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Bora Özkara xx, Yusuf Bozdoğan xx
Göztepe: İrfan Can xx, Arslanagic x, Atınç xxx, Wilker xx, Murat xx, Kerim xx (Kahraman dk. 88 ?), Obinna xx, Soner xx (Lourency dk. 81 x), Baku xx(Atakan dk. 70 x), Halil xx (Yalçın dk. 70 x), Ndiaye xxxx (Ege dk. 80 ?)
Yedekler: Arda, Mihojevic, Yusuf, Beykan, Jahovic
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin xx, Veysel xx, Kudryashov xx, Güray xx, Hakan x (Haji dk. 63 x), Fredy xx, Amilton x (Ghacha dk. 70 x), Doğukan Sinik xx, Mukariu x (Poli dk. 46 x), Crivelli x (Naldo dk. 46 x)
Yedekler: Doğukan Özkan, Eren, Nuri, Mustafa, Gökdeniz
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Atınç (dk. 22), Ndiaye (dk. 52 pen., 60 ve 78) (Göztepe)
Kırmızı kart: Arslanagic (dk. 68) (Göztepe)
Sarı kartlar: Wilker, Ndiaye (Göztepe), Veysel (Antalyaspor)
(Salih Yılmazsoy/İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 4 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika