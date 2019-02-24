Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Bursaspor: 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Bursaspor: 0 (Maç Sonucu)

1 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Bursaspor'u konuk etti.

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Bursaspor: 0 (Maç Sonucu), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Bursaspor'u konuk etti. Müsabaka Medipol Başakşehir'in 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

66. dakikada Aytaç'ın ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Yusuf'un şutunu kaleci Mert kornere çeldi.

67. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın ceza sahası içine çevirdiği topta Robinho'nun gelişine yaptığı vuruşu kaleci Muhammed kornere çeldi.

82. dakikada sağ kanatta topla buluşan Saivet'in ceza sahası içine çevirdiği topta Aytaç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+1. dakikada kontra atağa çıkan Başakşehir'de sağ kanatta topla buluşan Visca ceza sahası içinde Demba Ba'ya verdi. Demba Ba'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim

Hakemler: Halis Özkahya xx, Cevde Kömürcüoğlu xx, Volkan Ahmet Narinç xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut xx, Epureanu xx, Kudriashov xx, Emre xx (Gökhan dk. 80 ?), Visca xxx, İrfan Can xx, Mossoro xx (Jojic dk. 88 ?), Arda xx, Robinho xx (Demba Ba dk. 76 xxx)

Yedekler: Volkan, Uğur, Serdar, Elia, Soner, Adebayor, Napoleoni

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Bursaspor: Muhammed xx, Umut xx, Chedjou xx, Ertuğrul xx, Barış xx, Badji xx, Shehu xx (Umut Nayir dk. 80 ?), Lima xx (Saivet dk. 62 x), Latovlevici xx (Yusuf dk. 46 x), Aytaç xx, Sakho xxx

Yedekler: Ataberk, Vergini, Furkan, Onur, Burak, Furkan, Ramazan

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Mossoro (dk. 17), Visca (dk. 40), Demba Ba (dk. 90+1) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Sakho, Ertuğrul (Bursaspor) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:03 Kaynak: İHA

Spor
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