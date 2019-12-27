Spor Toto Türkiye Tenis Ligi kadınlar şampiyonu ENKA - Son Dakika
Son Dakika Spor Spor Toto Türkiye Tenis Ligi kadınlar şampiyonu ENKA - Son Dakika Spor

Spor Toto Türkiye Tenis Ligi kadınlar şampiyonu ENKA

7 saat önce

Finallerin ilk maçı 3 saat 20 dakika sürdü ve ENKA Spor Kulübü'nden Başak Eraydın, TED Spor Kulübü'nden Berfu Cengiz'i 6-7, 7-5, 7-6'lık setlerle yenerek ENKA'yı finallerde 1-0 öne taşıdı.

Spor Toto Türkiye Tenis Ligi kadınlar şampiyonu ENKA, System.String[]

Finallerin ilk maçı 3 saat 20 dakika sürdü ve ENKA Spor Kulübü'nden Başak Eraydın, TED Spor Kulübü'nden Berfu Cengiz'i 6-7, 7-5, 7-6'lık setlerle yenerek ENKA'yı finallerde 1-0 öne taşıdı. Final karşılaşmasının ikinci tekler maçında ise TED Spor Kulübü'nden Pemra Özgen, ENKA Spor Kulübü'nden İpek Öz'ü 6-2, 6-3'lük setlerle yenerek skoru 1-1'e getirdi.


Kadınlar finalinin üçüncü maçında ENKA'dan Ayla Aksu - Melis Sezer çifti, TED'den Doğa Akyürek-Ela Yener ikilisini 6-1, 6-0 yenerek seride ENKA'yı 2-1 öne taşıdı.


Final karşılaşmasının son maçında ENKA'dan İpek Öz-Başak Eraydın çifti, TED Spor Kulübü'nden Pemra Özgen-Berfu Cengiz ikilisi ile karşılaştı.İlk seti 6-3 ENKA kazandı, 2. sette TED 4-1 öndeyken İpek Öz'ün sakatlanması sonucu ENKA maçı bıraktı.


Seride durum 2-2 olurken 2019 Spor Toto Türkiye Tenis Ligi kadınlar şampiyonu oyun averajıyla ENKA oldu. 2019 Spor Toto Türkiye Tenis Ligi erkekler şampiyon ise bugün 13: 00'de başlayacak TED Spor Kulübü- ENKA Spor Kulübü final karşılaşmaları sonucunda belli olacak.


Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Kanal İstanbul resti: İsteseniz de istemeseniz de yapacağız
Erdoğan'dan CHP'ye yerli otomobil göndermesi Ahmet Davutoğlu'ndan yerli otomobil paylaşımı: İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur Sebastian Jurado, Beşiktaş'tan teklif almadığını söyledi

Son Dakika Haberleri
18:51 Yusuf Yazıcı ameliyat için İtalya'da - Son Dakika Spor
18:51 Beşiktaş Sompo Sigorta'da Jordan Theodore takımdan ayrıldı - Son Dakika Spor
18:48 Bursaspor Kulübünden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e tepki Açıklaması - Son Dakika Spor
18:40 84'üncü Atatürk Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi - Son Dakika Spor
18:29 Kadın basketbol takımının yeni antrenörü belli oldu - Son Dakika Spor
18:11 Sebastian Jurado, Beşiktaş'tan teklif almadığını söyledi - Son Dakika Spor
17:43 Gökhan Emreciksin Alaşehir Belediyespor'a transfer oldu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 19:01:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor Toto Türkiye Tenis Ligi kadınlar şampiyonu ENKA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]