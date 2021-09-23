Üye Girişi
Sporcular, kıkırdak nakliyle spora yeniden dönebiliyor - Son Dakika

Sporcular, kıkırdak nakliyle spora yeniden dönebiliyor

23.09.2021 09:58
Sporcular, kıkırdak nakliyle spora yeniden dönebiliyor, System.String[]

Spora bağlı gelişen kıkırdak yaralanmalarının, donörden kıkırdak nakli ile tedavisinin mümkün olduğunu söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr.

Spora bağlı gelişen kıkırdak yaralanmalarının, donörden kıkırdak nakli ile tedavisinin mümkün olduğunu söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, 'Kıkırdak hasarı nedeniyle spordan uzaklaşan NBA profesyonel sporcularıyla yapılan bir araştırmada, sporcuların yüzde 80'inin kıkırdak nakli tedavisinin ardından hasarlanma öncesi performansla spor hayatına dönebildikleri gösterildi" dedi.

Son yıllarda ülkemizde spora olan ilgilinin daha da artmasıyla birlikte, spora bağlı yaralanmaların da sık görülmeye başladığına dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, en sık görülen yaralanmalardan birinin kıkırdak hasarları olduğunu söyledi. Bu sorunla karşı karşıya kalan kişiler için kıkırdak nakli tedavisi ile oldukça etkili sonuçlara ulaşılabildiğine işaret eden Doç. Dr. Gökhan Meriç, özellikle de profesyonel sporcular için oldukça önem taşıyan spora yeniden dönüşün kıkırdak nakli sonrasında oldukça hızlı olduğunu söyledi. Bu tedaviyle özellikle genç hastalarda, kıkırdak hasarının fazla olduğu kişilerde, diğer tedavi yöntemlerinin başarısız olduğu durumlarda başarılı sonuçlara ulaşıldığını anlattı.

SPOR YARALANMALARI KIKIRDAK HASARINA NEDEN OLABİLİR

Kıkırdağın vücuttaki işlevi ve yaralanmanın gelişmesi durumunda uygulanan tedaviler konusunda bilgi veren Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Meriç, "Kıkırdak, eklemlerimizin rahat hareket etmesini sağlayan kaplama dokusudur. Özellikle spor yaralanmaları sonrasında kıkırdaklarda hasar, zedelenme gelişebilir. Eğer kişide müdahale gerektirecek düzeyde kıkırdak hasarı varsa cerrahi müdahale yapılabilir. Ancak çok geniş kıkırdak hasarı olan, diğer tedavi yöntemlerinin başarısız olduğu durumlarda kıkırdak nakli gündeme gelebilir. Bu sayede genç yaşta ya da daha ileride ciddi kireçlenme, protez gibi durumlarla karşılaşılmasının önüne geçilmiş ve eklemlerin sağlığı da korunmuş olur" diye konuştu.

15 YILLIK BAŞARI ŞANSI YÜZDE 85 ORANINDA

Kıkırdak nakli tedavisinin, 30 yıldan beri yurt dışında uygulanan bir tedavi olduğunu aktaran Doç. Dr. Meriç, "10-15 yıllık sonuçları literatürde gösterilmektedir. 15 yıllık başarı şansı, yüzde 80-85 oranındadır. Bu tedavi sonrasında, hastalar 3-4 haftalık fizik tedaviye ihtiyaç duyar. Ameliyattan 5-6 hafta sonra günlük aktivitesine dönebilir. Kişilerin kafasında hep 'Acaba benim protez ihtiyacım mı var' veya 'Kıkırdak nakli yerine protez yaptırabilir miyiz' gibi soru işaretleri olabilir. Ancak böyle bir şey söz konusu değildir. Çünkü dizin, sadece bir bölümünde oluşan bir zedelenmede kıkırdak nakli yapılabilir. Daha çok genç hastalarda tercih edilmelidir. 45-50 yaşın altındaki kişilerde ise, kıkırdağın sadece bir bölgesinde hasarlanma varsa kıkırdak nakli yapılabilir" diye konuştu.

Nakil yaparken dizdeki veya hastadaki diğer sorunların da mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Doç. Dr. Gökhan Meriç, "Hastada menisküs sorunu veya bacaklarında eğrilik olup olmadığına bakılmalıdır. Nakil öncesinde bu sorunların tedavi edilmesi kıkırdak nakli tedavisinin de başarısını artırır" diye konuştu.

HASTALARIN YÜZDE 80'İ AYNI PERFORMANSLA SPOR HAYATINA DÖNÜYOR

Spor yaralanmaları sonrasında, özellikle sporcularda, tekrar spora dönüşün en büyük sorun olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Gökhan Meriç, "Kıkırdak hasarı gelişen ve diğer tedavi yöntemlerinin başarısız kaldığı veya sporcunun eski performansını yeteri düzeyde sergileyemediği durumlarda nakil yapılabilir. Özellikle NBA'de (ABD Profesyonel Basketbol Ligi) oynayan basketbolcular ve diğer sporlardaki profesyonel sporcular arasında yapılan araştırmalar, dizde kıkırdak yaralanması nedeniyle nakil yapılan hastaların yüzde 80'ininde, yaralanmadan önceki seviyede spora dönüş olduğunu gösteriyor. Bu durum, kıkırdak nakli tedavisinin en önemli göstergelerinden biri" ifadelerini kullandı.

Tedaviden sonra aynı performansta spora dönülmesi için kıkırdağın tamamen kaynaması gerektiğini vurgulayan Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, "Spora dönüşler yaklaşık 6-8 ay sürüyor. Hastaların yüksek performans beklentisi olduğu için kaslarının iyice güçlenmesi ve yapılan naklin tamamen kaynaması gerekli" diye konuştu.

KIKIRDAK NAKLİNDE DOKU UYUMU GEREKMİYOR

Donörden kıkırdak nakli tedavisinin böbrek, karaciğer nakli gibi bir doku nakli olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Gökhan Meriç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kıkırdak nakli, 30 yaşın altında olup hiçbir diz hasarı gelişmemiş donörden alınan kıkırdakların, hastada hasarlanmış olan eklem bölgesine nakledilmesidir. Bunun için herhangi bir doku veya kan grubu uyumuna gerek yoktur. Çünkü kıkırdaklar, eklem sıvımızdan beslendiği için sonrasında uyumsuzluk gibi bir durum söz konusu değildir."


Sporcular, kıkırdak nakliyle spora yeniden dönebiliyor
Sporcular, kıkırdak nakliyle spora yeniden dönebiliyor
Sporcular, kıkırdak nakliyle spora yeniden dönebiliyor
Sporcular, kıkırdak nakliyle spora yeniden dönebiliyor
Sporcular, kıkırdak nakliyle spora yeniden dönebiliyor
Sporcular, kıkırdak nakliyle spora yeniden dönebiliyor

Yeditepe Üniversitesi, Gökhan Meriç, Protez, Meriç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Sporcular, kıkırdak nakliyle spora yeniden dönebiliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yumrukları maça saklayamadılar! Boksörler basın toplantısında tekme tokat kavga etti 10:41 Yumrukları maça saklayamadılar! Boksörler basın toplantısında tekme tokat kavga etti 6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medya ayağa kalktı 10:33 6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medya ayağa kalktı Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde 3 bin yıllık kafatasında bulunan ameliyat izi, görenlerin ilgisini çekiyor 10:19 Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde 3 bin yıllık kafatasında bulunan ameliyat izi, görenlerin ilgisini çekiyor
Yiğit Marcus Aral'ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada 09:59 Yiğit Marcus Aral'ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada Son Dakika! MSB kaynakları: 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi 09:49 Son Dakika! MSB kaynakları: 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi Grip aşıları eczanelere gelmeye başladı! Birini SGK karşılıyor, diğeri ücretli 09:18 Grip aşıları eczanelere gelmeye başladı! Birini SGK karşılıyor, diğeri ücretli
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı 08:46 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı Londra'da açacağı restoran için takipçilerinden destek isteyen Nusret, çıraklık fotoğrafını paylaştı 07:36 Londra'da açacağı restoran için takipçilerinden destek isteyen Nusret, çıraklık fotoğrafını paylaştı

Son Dakika Haberleri
10:44 Ölü bulunan adamın katili, kuzeni çıktı! ''Sen kadın satıyordun, aynı soy ismi taşıyamam" deyip vurmuş
10:34 A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın yer aldığı maçtan selfie paylaştı
10:32 6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medya ayağa kalktı
10:28 Kredi borçlarından dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 82 artarak 741 bin kişiye çıktı
10:17 Galatasaray, yönetimdeki en kötü başlangıcı yaptı! Tam 48 yıl sonra deplasmanda Kayserispor'a maç kaybetti
09:57 Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı
09:54 Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14.00'da açıklanacak
09:48 Son Dakika! MSB kaynakları: 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi
09:47 Sergen Yalçın'a yaptığı hareket sonrası Balotelli'den açıklama: Beynimi göstermek zorundaydım
09:23 Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?
Ölü bulunan adamın katili, kuzeni çıktı! ''Sen kadın satıyordun, aynı soy ismi taşıyamam Ölü bulunan adamın katili, kuzeni çıktı! ''Sen kadın satıyordun, aynı soy ismi taşıyamam" deyip vurmuş         
10:45
A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın yer aldığı maçtan selfie paylaştı A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın yer aldığı maçtan selfie paylaştı         
10:35
Kredi borçlarından dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 82 artarak 741 bin kişiye çıktı Kredi borçlarından dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 82 artarak 741 bin kişiye çıktı         
10:28
Galatasaray, yönetimdeki en kötü başlangıcı yaptı! Tam 48 yıl sonra deplasmanda Kayserispor'a maç kaybetti Galatasaray, yönetimdeki en kötü başlangıcı yaptı! Tam 48 yıl sonra deplasmanda Kayserispor'a maç kaybetti         
10:17
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin? Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?         
09:24
Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in düğününde talihsiz kaza! Fenomen Sibil Çetinkaya, gelinliğin üstüne maytap düşürdü Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in düğününde talihsiz kaza! Fenomen Sibil Çetinkaya, gelinliğin üstüne maytap düşürdü         
08:57
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan "tost fotoğrafı" davasını kazandı         
19:15
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının "İmparatoru" deniliyor         
18:53
Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı         
17:19
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti         
17:17
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu         
14:56
Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 10:50:02. #1.12#
SON DAKİKA: Sporcular, kıkırdak nakliyle spora yeniden dönebiliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement