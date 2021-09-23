Sporcular, kıkırdak nakliyle spora yeniden dönebiliyor - Son Dakika

Spora bağlı gelişen kıkırdak yaralanmalarının, donörden kıkırdak nakli ile tedavisinin mümkün olduğunu söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, 'Kıkırdak hasarı nedeniyle spordan uzaklaşan NBA profesyonel sporcularıyla yapılan bir araştırmada, sporcuların yüzde 80'inin kıkırdak nakli tedavisinin ardından hasarlanma öncesi performansla spor hayatına dönebildikleri gösterildi" dedi.

Son yıllarda ülkemizde spora olan ilgilinin daha da artmasıyla birlikte, spora bağlı yaralanmaların da sık görülmeye başladığına dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, en sık görülen yaralanmalardan birinin kıkırdak hasarları olduğunu söyledi. Bu sorunla karşı karşıya kalan kişiler için kıkırdak nakli tedavisi ile oldukça etkili sonuçlara ulaşılabildiğine işaret eden Doç. Dr. Gökhan Meriç, özellikle de profesyonel sporcular için oldukça önem taşıyan spora yeniden dönüşün kıkırdak nakli sonrasında oldukça hızlı olduğunu söyledi. Bu tedaviyle özellikle genç hastalarda, kıkırdak hasarının fazla olduğu kişilerde, diğer tedavi yöntemlerinin başarısız olduğu durumlarda başarılı sonuçlara ulaşıldığını anlattı.

SPOR YARALANMALARI KIKIRDAK HASARINA NEDEN OLABİLİR

Kıkırdağın vücuttaki işlevi ve yaralanmanın gelişmesi durumunda uygulanan tedaviler konusunda bilgi veren Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Meriç, "Kıkırdak, eklemlerimizin rahat hareket etmesini sağlayan kaplama dokusudur. Özellikle spor yaralanmaları sonrasında kıkırdaklarda hasar, zedelenme gelişebilir. Eğer kişide müdahale gerektirecek düzeyde kıkırdak hasarı varsa cerrahi müdahale yapılabilir. Ancak çok geniş kıkırdak hasarı olan, diğer tedavi yöntemlerinin başarısız olduğu durumlarda kıkırdak nakli gündeme gelebilir. Bu sayede genç yaşta ya da daha ileride ciddi kireçlenme, protez gibi durumlarla karşılaşılmasının önüne geçilmiş ve eklemlerin sağlığı da korunmuş olur" diye konuştu.

15 YILLIK BAŞARI ŞANSI YÜZDE 85 ORANINDA

Kıkırdak nakli tedavisinin, 30 yıldan beri yurt dışında uygulanan bir tedavi olduğunu aktaran Doç. Dr. Meriç, "10-15 yıllık sonuçları literatürde gösterilmektedir. 15 yıllık başarı şansı, yüzde 80-85 oranındadır. Bu tedavi sonrasında, hastalar 3-4 haftalık fizik tedaviye ihtiyaç duyar. Ameliyattan 5-6 hafta sonra günlük aktivitesine dönebilir. Kişilerin kafasında hep 'Acaba benim protez ihtiyacım mı var' veya 'Kıkırdak nakli yerine protez yaptırabilir miyiz' gibi soru işaretleri olabilir. Ancak böyle bir şey söz konusu değildir. Çünkü dizin, sadece bir bölümünde oluşan bir zedelenmede kıkırdak nakli yapılabilir. Daha çok genç hastalarda tercih edilmelidir. 45-50 yaşın altındaki kişilerde ise, kıkırdağın sadece bir bölgesinde hasarlanma varsa kıkırdak nakli yapılabilir" diye konuştu.

Nakil yaparken dizdeki veya hastadaki diğer sorunların da mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Doç. Dr. Gökhan Meriç, "Hastada menisküs sorunu veya bacaklarında eğrilik olup olmadığına bakılmalıdır. Nakil öncesinde bu sorunların tedavi edilmesi kıkırdak nakli tedavisinin de başarısını artırır" diye konuştu.

HASTALARIN YÜZDE 80'İ AYNI PERFORMANSLA SPOR HAYATINA DÖNÜYOR

Spor yaralanmaları sonrasında, özellikle sporcularda, tekrar spora dönüşün en büyük sorun olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Gökhan Meriç, "Kıkırdak hasarı gelişen ve diğer tedavi yöntemlerinin başarısız kaldığı veya sporcunun eski performansını yeteri düzeyde sergileyemediği durumlarda nakil yapılabilir. Özellikle NBA'de (ABD Profesyonel Basketbol Ligi) oynayan basketbolcular ve diğer sporlardaki profesyonel sporcular arasında yapılan araştırmalar, dizde kıkırdak yaralanması nedeniyle nakil yapılan hastaların yüzde 80'ininde, yaralanmadan önceki seviyede spora dönüş olduğunu gösteriyor. Bu durum, kıkırdak nakli tedavisinin en önemli göstergelerinden biri" ifadelerini kullandı.

Tedaviden sonra aynı performansta spora dönülmesi için kıkırdağın tamamen kaynaması gerektiğini vurgulayan Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, "Spora dönüşler yaklaşık 6-8 ay sürüyor. Hastaların yüksek performans beklentisi olduğu için kaslarının iyice güçlenmesi ve yapılan naklin tamamen kaynaması gerekli" diye konuştu.

KIKIRDAK NAKLİNDE DOKU UYUMU GEREKMİYOR

Donörden kıkırdak nakli tedavisinin böbrek, karaciğer nakli gibi bir doku nakli olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Gökhan Meriç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kıkırdak nakli, 30 yaşın altında olup hiçbir diz hasarı gelişmemiş donörden alınan kıkırdakların, hastada hasarlanmış olan eklem bölgesine nakledilmesidir. Bunun için herhangi bir doku veya kan grubu uyumuna gerek yoktur. Çünkü kıkırdaklar, eklem sıvımızdan beslendiği için sonrasında uyumsuzluk gibi bir durum söz konusu değildir."