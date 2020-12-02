Sporun engel tanımayan yüzleri - Son Dakika

Sporun engel tanımayan yüzleri

02.12.2020 12:04
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Erzurum Gençlik Spor Tekerlekli Sandalye Takımı Basketbolcuları ile Tekerlekli Curling Takımının Milli sporcusu Züleyha Bingöl, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Münasebetiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Erzurum Gençlik Spor Tekerlekli Sandalye Takımı Basketbolcuları ile Tekerlekli Curling Takımının Milli sporcusu Züleyha Bingöl, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Münasebetiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın, "Hep yüreğimizle aştık engelleri, gidilemez yerlere gittik. Yapılamaz denileni yaptık hep birlikte" dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Münasebetiyle Erzurumlu engelli basketbolcu ve curlingçiler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Tekerlekli Sandalye Takımı Kaptanı Sebahattin Demirtaş, Arda Ebren ve Tekerlekli Sandalye Milli Takım Sporcusu Züleyha Bingöl, Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın'ı ziyaret etti. Ziyarette Tekerlekli Sandalye Takımı Antrenörü Ali Ekber Erol ile GSİM Engelliler Servisinden İbrahim Pehlivan da hazır bulundu. Sporculara çecik ve hediyeler veren Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın, Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı oyuncuları ve Curlingçi Züleyha Bingöl'ü başarılarından ötürü kutladı. Tekerlekli sandalye üzerinde tüm engelleri aşarak spora hizmet eden yürekli sporcuları tebrik eden Aydın, dünyanın pandemi sürecinden kurtulduktan sonra spor salonlarının ve sahalarının yine cıvıl cıvıl bir görünüme kavuşacağına inandıklarını söyledi.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erzurum Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın, "Hep yüreğimizle aştık engelleri, gidilemez denilen yerlere gittik. Yapılamaz denilenleri yaptık, hep birlikte. Engelsiz iklimlere, engelsiz baharlara da hep birlikte yürüyeceğiz. Fiziksel ya da zihinsel engeli olanlar masumdur. Hatta alacaklıdır, hepimizden, hayattan. Sorun ne zihinsel ne de fiziksel olmaktır. Gerçek sorun engeli olmayıp da ne kendine ne de insanlığa faydası olmayan engellilerdir. Gerçek engelliler faydalı olan insanlara engel olanlardır. Hayallerin engeli asla olmaz. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor. Engelsiz bir yaşam diliyorum" dedi. - ERZURUM

Sporun engel tanımayan yüzleri
Sporun engel tanımayan yüzleri
Sporun engel tanımayan yüzleri
Sporun engel tanımayan yüzleri

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sporun engel tanımayan yüzleri - Son Dakika Spor


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