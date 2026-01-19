Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
Ekonomi

Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

19.01.2026 14:24
Yarın için elektrik fiyatları, en yüksek 3.400 lira, en düşük 2.250 lira olarak tespit edildi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 250 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,8 artarak 2 milyar 41 milyon 289 bin 798 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 07.00-10.00 ve 16.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 04.00'te 2 bin 250 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 59 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 71 lira 17 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1655 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

