Sputnik V aşısını tescil eden ilk AB ülkesi Macaristan oldu - Son Dakika

Sputnik V aşısını tescil eden ilk AB ülkesi Macaristan oldu

21.01.2021 15:27
Sputnik V aşısını tescil eden ilk AB ülkesi Macaristan oldu, System.String[]

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu, Sputnik V aşısını tescil eden ilk Avrupa Birliği ülkesinin Macaristan olduğunu duyurdu.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RFPİ), Sputnik V aşısına ilişkin son gelişmeleri aktardı. RFPİ'den yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Sputnik V aşısını tescil ettiğini, böylece Rus koronavirüs aşısını tescil eden ilk Avrupa Birliği ülkesi olduğunu kaydetti.

AŞI ACİL KULLANIM KAPSAMINDA TESCİL EDİLDİ

Açıklamada, "Macaristan Ulusal Farmakoloji ve Beslenme Enstitüsü, Sputnik V'yle ilgili Rusya'da yapılan klinik araştırmaların ve Macaristan'da uzmanlar tarafından yapılan etraflı incelemelerin verilerine dayanarak aşıyı acil kullanım prosedürü kapsamında tescil etti" ifadeleri yer aldı.

"AŞININ SİYASETİN DIŞINDA KALMASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

RFPİ Başkanı Kirill Dmitriyev, "Macaristan, Sputnik V'nin tüm avantajlarından istifade eden ve kullanımını onaylayan ilk AB ülkesi oldu. Bu karar, klinik testlerde kanıtlanan aşının yüzde 90 üzerindeki güvenliğine ve etkinliğine dayanıyor" dedi. Sağlığın siyasetten ayrı tutulduğunu kaydeden Dmitriyev, "Macaristan'ın siyaseti sağlıktan ve insan hayatından ayrı tutması çok önemli. Biz, ilk günden beri aşının siyasetin dışında kalması, aşıyla ilgili kararların siyasete değil, aşının güvenliğine, etkisine, lojistiğine ve sözleşme koşullarına dayandırılması konusunda mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

AstraZeneca da onaylandı

Bu arada, Macaristan Başbakanlık İdaresi Başkanı Gergely Gulyas, Sputnik V'nin yanı sıra AstraZeneca aşısına da acil kullanım için onay verildiğini belirtti.

Kasım ayında Macaristan, klinik testlerin yapılması için Sputnik V numunelerinin gönderildiği ilk AB ülkesi olmuştu.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen, dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı Sputnik V, şimdiye dek acil kullanım prosedürü kapsamında Rusya, Belarus, Sırbistan, Arjantin, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay ve Türkmenistan'da tescil edilmişti.

RFPİ, dün Sputnik V'nin AB'de tescil edilmesi için başvuru yapıldığını duyurmuştu.

Macar Dışişleri Bakanı Szijjarto Moskova'ya gidiyor

Gulyas, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun Sputnik V ile ilgili konuları istişare etmek üzere bugün Moskova'ya gideceğini kaydetti.

'Sputnik V'nin faz 3 sonuçları haftaya The Lancet'te yayınlanacak'

Bu arada Dmitriyev, Sputnik V'nin faz 3 testlerinin sonuçlarının önümüzdeki hafta The Lancet dergisinde yayınlanmasını beklediklerini kaydetti.

Dmitriyev, sonuçların dergide yayınlanmasıyla birlikte Sputnik V aşısını karalamaya çalışan çok sayıda kişinin artık argüman bulamayacağını vurguladı.

'Sputnik V'nin yakında Meksika, Brezilya ve Hindistan'da tescil edilmesini bekliyoruz'

Dmitriyev, Sputnik V'nin yakında Meksika, Brezilya ve Hindistan'da tescil edilmesini beklediklerini, önümüzdeki hafta Asya'da ve bir Afrika ülkesinde tesciliyle ilgili açıklama yapacaklarını ekledi.

'Almanya'yla üretim konusunu görüşüyoruz'

Rus yetkili, RFPİ'nin Almanya'yla aşının üretimi konusunu istişare ettiğini, bazı AB ülkelerinin aşıya ciddi ilgi gösterdiğini de söyledi.

Sputnik V aşısını tescil eden ilk AB ülkesi Macaristan oldu

Münir Karaloğlu, Avrupa Birliği, Macaristan, Rusya, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sputnik V aşısını tescil eden ilk AB ülkesi Macaristan oldu - Son Dakika Dünya


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