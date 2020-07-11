Srebrenitsa Soykırımı kurbanları Kosova'da törenle anıldı - Son Dakika

Srebrenitsa Soykırımı kurbanları Kosova'da törenle anıldı

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden Boşnak siviller, Kosova'nın Prizren şehrinde düzenlenen törenle anıldı.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden Boşnak siviller, Kosova'nın Prizren şehrinde düzenlenen törenle anıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu

"Şarski Behar" Derneği tarafından düzenlenen anma programına, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan, Vakat Koalisyonu Başkanı ve Milletvekili Rasim Demiri, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Meclisi Başkanvekili Fikrim Damka, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın ve Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Savaş Yanar ile Prizren halkı katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sınırlı katılımla düzenlen törende konuşan Bakan Kervan, Srebrenitsa'da yaşananların Avrupa'da çok büyük bir ayıbın kanıtı olduğunu vurgulayarak, "Kosova'da da ister kardeş Boşnak topluluğu, isterse tüm Kosova vatandaşlarının Srebrenitsa ile bu dayanışmayı yaşaması takdire şayandır. Kalbimiz Bosna ve Boşnak kardeşlerimizle." diye konuştu.

Büyükelçi Sakar da bir daha böylesi acıların dünyanın hiçbir yerinde yaşanmaması için Srebrenitsa'nın unutulmasına asla izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Türkiye'nin Boşnaklar ile birlikte yas tutmaya devam ettiğini kaydeden Sakar, "Boşnak kardeşlerimizle el ele, yan yana, dayanışma içerisinde insanlık onurunun bir zamanlar yitip gittiği yer olan Srebrenitsa'yı barışın, dostluğun, kardeşliğin, birlikte hoşgörü içerisinde yaşamanın beldesi haline getirmek için çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Demiri ise Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın unutulmaması gerektiğinin altını çizerek, "Bizim görevimiz Srebrenitsa'yı sadece bugün unutmamak değil. Biz Srebrenitsa'yı hiçbir zaman unutmayacağız ve unutulmaması için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Program, şehitler için edilen dualar ve barışın sembolü beyaz güvercinlerin gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bugün de kimlik tespiti yapılan 9 soykırım kurbanı dualar ve gözyaşlarıyla defnedildi.

Srebrenitsa, Avrupa, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 21:36 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Srebrenitsa Soykırımı kurbanları Kosova'da törenle anıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:53 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi? 22:56 LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu 22:56 Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan 21:48 Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor 21:08 Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı 20:57 Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek? 20:32 Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi 18:45 Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı 18:30 HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor 18:25 Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 15:57 Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 14:14 Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
23:53
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
22:56
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
22:56
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
21:48
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
20:57
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
18:45
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
18:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 04:04:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Srebrenitsa Soykırımı kurbanları Kosova'da törenle anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]