Sri Lanka, Çin'in araştırma gemisinin limana yanaşma isteğini onayladı - Son Dakika
Üye Girişi

Sri Lanka, Çin'in araştırma gemisinin limana yanaşma isteğini onayladı

13.08.2022 19:47
Sri Lanka, Çin'in araştırma gemisinin limana yanaşma isteğini onayladı

Sri Lanka, Çin'in Yuan Wang 5 isimli araştırma gemisinin yakıt ve tedarik ikmali için Hambantota Limanı'na yanaşma talebini kabul etti.

Sri Lanka, Çin'in Yuan Wang 5 isimli araştırma gemisinin yakıt ve tedarik ikmali için Hambantota Limanı'na yanaşma talebini kabul etti.

Sri Lanka Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yuan Wang 5 isimli araştırma gemisinin 16-22 Ağustos tarihlerinde Hambantota Limanı'nda olacağı belirtildi. Sri Lanka'nın tüm ülkelerle iş birliği ve dostluk politikası olduğunun anımsatıldığı açıklamada, komşu ülkelerle güvenlik ve iş birliğinin son derece öncelikli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Sri Lanka'nın siyasi yükümlülüklerini yerine getirirken tüm ülkelerin yasal çıkarlarını koruma niyetinde olduğu belirtildi.

Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı, 7 Ağustos'ta, Çin'in Yuan Wang 5 araştırma gemisinin yakıt ve tedarik ikmali için Hambantota Limanı'na yanaşma talebinin ertelenmesini istemişti. Söz konusu erteleme talebinin, Hindistan Dışişleri Bakanlığının güvenlik gerekçeleriyle konuya dair itirazının ardından geldiği belirtilmişti.

Sri Lanka basınında çıkan bazı haberlere göre, Çin'in gemiyi taktiksel veriler toplamak için kullanmasından endişe eden Hindistan, konuyla ilgili Sri Lanka'yı uyarmıştı. Yuan Wang 5 isimli casus geminin 11-17 Ağustos tarihlerinde Hambantota Limanı'nda olması bekleniyordu.

Ekonomik krizle mücadele eden Sri Lanka'nın Hindistan'dan kredi, tahıl ve petrol desteği aldığı biliniyor. Çin'in yardımlarının ise düzenli ve tutarlı olmadığına işaret ediliyor.

YORUMLAR
500
Çin'de Dev Pandanın İkiz Yavruları Oldu Çin'de Dev Pandanın İkiz Yavruları Oldu Çin'in Kuzeybatısında Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü Hizmete Girdi Çin'in Kuzeybatısında Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü Hizmete Girdi
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Sri Lanka, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sri Lanka, Çin'in araştırma gemisinin limana yanaşma isteğini onayladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:33 Norwich City'yi mağlup eden Hull City maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu
19:14 Arsenal, Gabriel Jesus'un şov yaptığı mücadelede Leicester City'yi 4 golle geçti
19:13 DEVA Partisi'nden anket şirketine 'Kılıçdaroğlu' talimatı! Ali Babacan çıkacak sonuca göre önemli kararlar alacak
19:02 Tüm dünyada heyecan yaratan çalışma! Hücrelerini ölümden 1 saat sonra yeniden canlandırdılar
18:16 Welinton'un Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transferine Beşiktaş'tan vize çıkmadı
17:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan meydandaki pankartı gösterip 6'lı masayı eleştirdi
17:43 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus neşteri vurdu! İşte kalemini kırdığı futbolcular...
17:40 Yılan ısırığından ölen ablasının cenazesinde yılan ısırığından dolayı can verdi
17:20 Ev satın almak isterken harf hatası nedeniyle mahallenin sahibi oldu
17:13 Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran haber internet sitesinden silindi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 19:47:19. #1.13#
SON DAKİKA: Sri Lanka, Çin'in araştırma gemisinin limana yanaşma isteğini onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement