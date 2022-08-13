Sri Lanka, Çin'in araştırma gemisinin limana yanaşma isteğini onayladı

Sri Lanka, Çin'in Yuan Wang 5 isimli araştırma gemisinin yakıt ve tedarik ikmali için Hambantota Limanı'na yanaşma talebini kabul etti.

Sri Lanka Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yuan Wang 5 isimli araştırma gemisinin 16-22 Ağustos tarihlerinde Hambantota Limanı'nda olacağı belirtildi. Sri Lanka'nın tüm ülkelerle iş birliği ve dostluk politikası olduğunun anımsatıldığı açıklamada, komşu ülkelerle güvenlik ve iş birliğinin son derece öncelikli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Sri Lanka'nın siyasi yükümlülüklerini yerine getirirken tüm ülkelerin yasal çıkarlarını koruma niyetinde olduğu belirtildi.

Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı, 7 Ağustos'ta, Çin'in Yuan Wang 5 araştırma gemisinin yakıt ve tedarik ikmali için Hambantota Limanı'na yanaşma talebinin ertelenmesini istemişti. Söz konusu erteleme talebinin, Hindistan Dışişleri Bakanlığının güvenlik gerekçeleriyle konuya dair itirazının ardından geldiği belirtilmişti.

Sri Lanka basınında çıkan bazı haberlere göre, Çin'in gemiyi taktiksel veriler toplamak için kullanmasından endişe eden Hindistan, konuyla ilgili Sri Lanka'yı uyarmıştı. Yuan Wang 5 isimli casus geminin 11-17 Ağustos tarihlerinde Hambantota Limanı'nda olması bekleniyordu.

Ekonomik krizle mücadele eden Sri Lanka'nın Hindistan'dan kredi, tahıl ve petrol desteği aldığı biliniyor. Çin'in yardımlarının ise düzenli ve tutarlı olmadığına işaret ediliyor.