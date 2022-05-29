Sri Lanka'da ana muhalefet lideri istikrar için yeni yönetim gerektiğini söyledi - Son Dakika
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Sri Lanka'da ana muhalefet lideri istikrar için yeni yönetim gerektiğini söyledi

29.05.2022 15:51
Sri Lanka'da ana muhalefet lideri istikrar için yeni yönetim gerektiğini söyledi

Sri Lanka'da ana muhalefet lideri siyasi istikrarı sağlamak için yeni bir seçilmiş hükümete ihtiyaç olduğunu söyledi.

Sri Lanka'da ana muhalefet lideri siyasi istikrarı sağlamak için yeni bir seçilmiş hükümete ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bloomberg'in haberine göre, muhalefetteki Birleşik Halk Cephesi Partisi (SJB) lideri Sajith Premadasa, "İnsanlar seçim istemiyor, çözüm istiyorlar. Günün sonunda bu tıkanıklığı çözmek için tek yolun yeni bir yönetim olduğunu düşünüyorum." dedi.

İnsanların yaşayacağı zorluklardan endişe duyduklarını belirten Premadasa, "Öncelik, insanların yaşaması için temel imkanların sağlanması. En önemlisi, politika istikrarına ihtiyacımız var. İlkelerimiz ve temellerimiz konusunda biraz tutarlılığa ihtiyacımız var." diye konuştu.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın hareketlerini eleştiren Premadasa, "Sırf kendi çok partili hükümetinizi kurduğunuz, kaptığınız ve formüle ettiğiniz için ideolojik tutarlılık elde ediyor musunuz?" ifadesini kullandı.

Sri Lanka'daki olaylar

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protesto gösterilerini yoğunlaştırmıştı.

Ülkede 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa 9 Mayıs'ta istifa etmiş, bu nedenle kabine feshedilmişti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, 12 Mayıs'ta daha önce 3 dönem başbakanlık yapan Ranil Wickremesinghe'yi başbakan atamıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protesto gösterileri sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan gösterilerde, aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi yaralandı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ile artan gıda ve ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sri Lanka'da ana muhalefet lideri istikrar için yeni yönetim gerektiğini söyledi - Son Dakika


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