Sri Lanka'da Avustralya'ya kaçmaya çalıştıkları şüphesiyle 67 kişi gözaltına alındı

Sri Lanka'da, yasa dışı yollardan Avustralya'ya gitmeye çalıştıkları şüphesiyle 67 kişi gözaltına alındı.
Sri Lanka donanmasından yapılan açıklamada, başkent Colombo'nun 260 kilometre kuzeydoğusundaki liman kenti Trincomalee kenti açıklarında Avustralya'ya kaçtığından şüphelenilen 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada, sorgulanan 12 kişinin ardından, balıkçı teknesi ile açılan 55 kişinin daha yakalandığı belirtildi.
Donanma sözcüsü Indika de Silva, teknedekilerin Avustralya'ya gittiklerinden şüphelenildiğini söyledi.
Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestoları yoğunlaştırmıştı.
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