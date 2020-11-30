Sri Lanka'da cezaevinde Kovid-19 isyanı: 8 ölü - Son Dakika

Sri Lanka'da cezaevinde Kovid-19 isyanı: 8 ölü

30.11.2020 09:43
Sri Lanka'da cezaevinde Kovid-19 isyanı: 8 ölü, System.String[]

Sri Lanka'nın Batı Eyaleti'nde, yüksek güvenlikli cezaevinde çıkan isyanda 8 mahkum hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

Sri Lanka'nın Batı Eyaleti'nde, yüksek güvenlikli cezaevinde çıkan isyanda 8 mahkum hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

Emniyet Sözcüsü Ajith Rohana, başkent Colombo'nun yaklaşık 15 kilometre kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Mahara Cezaevindeki mahkumların "kargaşa" çıkardığını açıkladı.

Rohana, ancak "kargaşa, isyana döndü." ifadesini kullandı.

Kontrolü ele geçirmeye çalışan mahkumlardan yüzlercesinin de kaçmaya çalıştığını belirten Rohana, gardiyanların durumu kontrol altına almak için ateş açtığını dile getirdi.

Rohana, ülkenin en kalabalık cezaevlerinden biri olan Mahara'da çıkan olayda 8 mahkumun hayatını kaybettiğini, 45 kişinin de yaralandığını söyledi.

Bazı mahkumların ve 2 gardiyanın durumunun ağır olduğunu ifade eden Rohana, yüzlerce takviye güvenlik gücünün cezaevine konuşlandırılarak güvenliğin artırıldığını kaydetti.

Bu arada, yerel medyadaki haberlere göre, mahkumlar cezaevindeki Kovid-19 vakası sayısının artmasını protesto ederek, kefaletle erken tahliyelerini ve daha iyi koşulların oluşturulmasını talep etti.

Ülkenin farklı kentlerindeki en kalabalık 5 cezaevinde binden fazla mahkum Kovid-19'a yakalandı, en az 2'si hayatını kaybetti.

Yaklaşık 50 cezaevi personelinde de Kovid-19 tespit edildi.

Sri Lanka'da 10 bin kişi kapasiteli cezaevlerinde 26 binden fazla mahkum kalıyor.

Son haftalarda birçok cezaevinde Kovid-19 vaka sayılarının artması üzerine isyanların çıktığı ülkede, benzer bir isyanda geçen hafta ve martta birer mahkum hayatını kaybetmişti.

Ülkede şimdiye kadar 22 bin 988 Kovid-19 vakası saptanırken, virüs nedeniyle 109 kişi hayatını kaybetti.

Sri Lanka, Kolombo, Mahkum, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sri Lanka'da cezaevinde Kovid-19 isyanı: 8 ölü - Son Dakika


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