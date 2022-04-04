Sri Lanka'da muhalefet, Devlet Başkanının birlik hükümeti teklifini reddetti - Son Dakika
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Sri Lanka'da muhalefet, Devlet Başkanının birlik hükümeti teklifini reddetti

04.04.2022 23:33
Sri Lanka'da muhalefet, Devlet Başkanının birlik hükümeti teklifini reddetti

Sri Lanka'da ana muhalefet partisi, birlik hükümeti kurulması teklifini reddetti.

Sri Lanka'da ana muhalefet partisi, birlik hükümeti kurulması teklifini reddetti.

The Diplomat'ın haberine göre, dün Başbakan Mahinda Rajapaksa dışında tüm bakanların istifasını sunmasının ardından Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa muhalefeti birlik hükümeti kurmaya davet etti.

Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Parlamentoda temsil edilen tüm siyasi partileri bu ulusal krize çözüm bulmak için bakanlık vazifesini kabul etmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Muhalefetteki en güçlü parti olan Birleşik Halk Cephesi Partisi (SJB) birlik hükümet önerisini reddetti.

SJB'nin üst düzey yetkililerinden Ranjth Madduma Banadara, "Bu ülkenin halkı Gotabaya'nın ve tüm Rajapaksa ailesinin gitmesini istiyor. Biz halkın iradesine karşı gelemeyiz ve yozlaşmışların safında çalışamayız." dedi.

Sri Lanka'da yetkililer, protestoları organize etmek için kullanılan sosyal medya platformlarına yaklaşık 15 saat boyunca erişimi engelledi.

Başbakan Mahinda Rajapaksa dışında tüm bakanların istifasını sunmasının ardından, Sri Lanka Merkez Bankası Başkanı Ajith Nivard Cabraal da Twitter'dan istifasını sunduğunu duyurmuştu.

Dün istifa eden 26 bakan arasında yer alan Başbakan Rajapaksa'nın oğlu Gençlik ve Spor Bakanı Namal Rajapaksa, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bu gelişmenin halk ve hükümet için istikrar sağlanmasına yardımcı olmasını umduğunu ifade etmişti.

Sri Lankalılar kabine değişikliğine tepkili

1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele eden Sri Lanka'da halk, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın halen görevde kalarak, yeni bakanların atanmasını "anlamsız" olarak nitelendiriyor.

Ülkenin birçok kentinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen sokaklara dökülen Sri Lankalılar, Twitter'da, "BlackMonday", "GoHomeGota" hashtagleri açarak, Rajapaksa'nın istifasını istiyor.

Sri Lanka'da hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ve polis arasında çıkan arbedede, 24 polis memuru, çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri, "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede olası gösterilerin önüne geçmek için sosyal medya platformları engellenmişti.

Güney Asya'da yer alan 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.

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Ana muhalefet, Sri Lanka, Başbakan, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sri Lanka'da muhalefet, Devlet Başkanının birlik hükümeti teklifini reddetti - Son Dakika


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