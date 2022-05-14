Sri Lanka'da Vesak Festivali Kutlamaları Başladı - Son Dakika
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Sri Lanka'da Vesak Festivali Kutlamaları Başladı

14.05.2022 12:21
Sri Lanka'da Vesak Festivali Kutlamaları Başladı

KOLOMBO, 14 Mayıs (Xinhua) -- Buda'nın doğumunu, aydınlanmasını ve ölümünü işaret eden Vesak Festivali, Sri Lanka'da kutlanan en kutsal festivallerden biri olarak öne çıkıyor.

KOLOMBO, 14 Mayıs (Xinhua) -- Buda'nın doğumunu, aydınlanmasını ve ölümünü işaret eden Vesak Festivali, Sri Lanka'da kutlanan en kutsal festivallerden biri olarak öne çıkıyor. Festival bu yıl 15 Mayıs'a denk geliyor.

Sri Lanka'da Vesak Festivali Kutlamaları Başladı

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da Vesak Festivali öncesinde fener satan bir satıcı, 13 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Gayan Sameera/Xinhua)

Sri Lanka'da Vesak Festivali Kutlamaları Başladı

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da Vesak Festivali öncesinde fener satan bir satıcı, 13 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Gayan Sameera/Xinhua)

Sri Lanka'da Vesak Festivali Kutlamaları Başladı

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da Vesak Festivali öncesinde fener satan satıcılar, 13 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Gayan Sameera/Xinhua)

Sri Lanka'da Vesak Festivali Kutlamaları Başladı

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da Vesak Fenerleri yapan bir kadın, 13 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Gayan Sameera/Xinhua)

Sri Lanka'da Vesak Festivali Kutlamaları Başladı

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da Vesak Festivali öncesinde fener satan bir satıcı (sağda), 13 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Gayan Sameera/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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