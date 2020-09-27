Sri Lanka ithal edilen "tehlikeli atığı" İngiltere'ye geri gönderdi - Son Dakika

Sri Lanka ithal edilen "tehlikeli atığı" İngiltere'ye geri gönderdi

Sri Lanka, tehlikeli madde içeren atığı İngiltere'ye geri gönderiyor.

Sri Lanka ithal edilen

Sri Lanka, tehlikeli madde içeren atığı İngiltere'ye geri gönderiyor.

BBC'nin haberine göre, özel bir şirket tarafından 2017'de ithal edilen 263 konteyner atığın büyük bölümünde hastane çöpü, plastik ve politen tespit edildi.

Birçoğu depolarda saklanan konteynerlerdeki sadece küçük miktarda materyal yeniden ihraç edilirken, 2018'de konteynerlere Sri Lankalı yetkililer tarafından el konuldu.

Yetkililer, konteynerlerden 21'inin dün İngiltere'ye geri gönderildiğini açıkladı.

Gümrük yetkilisi Sunil Jayaratne, orijinal ithalatın, kullanılmış döşek, halı ve kilimden oluşması gerektiğini ancak gelen atığın, tehlikeli madde ve bu maddenin elden çıkarılması konusundaki uluslararası kurallar ve düzenlemeleri ihlal ettiğini söyledi.

Bölgede başka ülkeler de yakın geçmişte yabancı ülkelerden ithal edilen atığı geri göndermişti.

Filipinler, Kanada'nın 2013-2014 yıllarında ülkeye yasa dışı şekilde, konteynerlerle gönderdiği çöpü 2019'da gemiyle geri yollamıştı.

Malezya yasa dışı ithal edilen plastik atıktan oluşan 42 konteyneri ocakta İngiltere'ye iade etmişti.

Sri Lanka, İngiltere, Hastane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 18:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sri Lanka ithal edilen 'tehlikeli atığı' İngiltere'ye geri gönderdi - Son Dakika

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