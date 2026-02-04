Sri Lanka'nın 78. Bağımsızlık Yılı Kutlandı

(ANKARA) - Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği tarafından ülkenin bağımsızlığının 78'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Niluka Kadurugamuwa'nın ev sahipliğinde büyükelçilikte düzenlenen törene Başkent'te görev yapan çeşitli ülkelerden diplomatlar katıldı.

Törende ilk olarak Sri Lanka ulusal bayrağı, Büyükelçi Kadurugamuwa tarafından göndere çekildi ve Sri Lanka'nın ulusal milli marşı çalındı. Daha sonra törene katılan büyükelçiler ve fahri konsoloslarla beraber Sri Lanka'ya özel geleneksel yağ lambası yakıldı ve ülkenin bağımsızlığı ve özgürlüğü için hayatını kaybedenler anısına iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Törende ayrıca Budist, Hindu, İslam ve Hristiyan inançlarını temsil eden din adamları tarafından Sri Lanka'nın çok inançlı yapısına ithafen dualar okundu.

Dissanayake: "Doğal afetlere rağmen toparlanma sürecimiz, güçlü temeller sayesinde sürdü"

Din adamlarının dua ve telkinlerinden sonra Sri Lanka Cumhurbaşkanı Anura Kumara Dissanayake'nin Bağımsızlık Günü mesajı Büyükelçi Kadurugamuwa tarafından okundu.

Dissanayake, mesajında, "ülkenin son 18 ayda ekonomik istikrarı yeniden kazandığını, siyasi kültürde temiz ve ilkeli bir dönüşüm yaşandığını" vurguladı. "Makroekonomik kazanımların tüm etnisitelere ve bölgelere yayılmasının öncelik olduğunu" belirten Dissanayake, "doğal afetlere rağmen toparlanma sürecinin güçlü temeller sayesinde sürdüğünü" ifade etti. Cumhurbaşkanı, birlik, azim ve kardeşlik çağrısıyla yeni bir kalkınma çağının kapısını aralama hedefini yineledi.

Amarasuriya: "Halk iradesine dayalı yeni bir dönem başladı"

Daha sonra Sri Lanka Başbakanı Harini Amarasuriya'nın da mesajı okundu. Amarasuriya, "halk iradesine dayalı yeni bir dönemin başladığını" vurgulayarak, "hükümetin ekonomik istikrar, yenilenmiş siyasi kültür, sosyal eşitlik, kırsal yoksullukla mücadele ve dijital dönüşüm başlıklarında kararlılıkla ilerlediğini" belirtti. Amarasuriya, "tüm vatandaşları siyasi ayrımları bir kenara bırakarak ulusal ilerleme ve milli uyanışın yeni çağını birlikte inşa etmeye" çağırdı.

Herath: "Doğal afetler karşısında sergilenen dayanışma, ulusun bölünmez ruhunu ortaya koydu"

Sri Lanka Dışişleri, Dış İstihdam ve Turizm Bakanı H.M. Vijitha Herath da mesajında "Bağımsızlık Günü'nün yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda ortak sorumluluk ve kararlılığın tazelenmesi olduğunu" vurguladı. Sri Lanka'nın tarafsızlık, uluslararası hukuk ve barışçıl işbirliği ilkeleri temelinde dış politikasını sürdürdüğünü belirten Herath, küresel sistemde egemenliğini koruyan, ileriye dönük bir ulusal yolculuğun başladığını ifade etti. Bakan Herath, doğal afetler karşısında sergilenen dayanışmanın ulusun bölünmez ruhunu ortaya koyduğunu kaydetti.

Kadurugamuwa: "İlişkiler, karşılıklı saygı ve güven temelinde güçlenerek sürdü"

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Kadurugamuwa da konuşmasında, bağımsızlığın yalnızca tarihsel bir kazanım değil; egemenlik, ekonomik istikrar, toplumsal uyum ve demokratik yönetişimle sürdürülen bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

"Sri Lanka'nın tarafsızlık ve uluslararası hukuka dayalı dış politikasına bağlılığını" yineleyen Kadurugamuwa, "Türkiye ile Osmanlı dönemine uzanan köklü ve dostane ilişkilerin karşılıklı saygı ve güven temelinde güçlenerek sürdüğünü" ifade etti. Kadurugamuwa, ekonomik zorluklar ve Ditwah Kasırgası'na rağmen halkın dayanışmasının ülkenin sarsılmaz ruhunu ortaya koyduğunu belirtti."