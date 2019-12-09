Son Dakika Haberleri: Stajlarını tamamlayan avukatlara ruhsatları verildi
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Stajlarını tamamlayan avukatlara ruhsatları verildi

6 saat önce

Adana Barosunda staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 3 avukat, düzenlenen törenle ruhsatlarını aldı.

Stajlarını tamamlayan avukatlara ruhsatları verildi, System.String[]

Adana Barosunda staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 3 avukat, düzenlenen törenle ruhsatlarını aldı.

Baro Başkanı Veli Küçük, Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonunda yapılan ruhsat töreninde genç meslektaşlarına nasihatlarda bulundu.

Mesleğe yeni adım atan avukatlara başarılı ve keyifli bir meslek yaşamı dileğinde bulunan Küçük, "Son dönemde genç meslektaşlarımız staj yapacak büro bulmakta zorlanıyor. Stajyer sayımız şu an 600'e ulaştı. Bu sayı baromuzun mevcudunun yüzde 20'sinden daha fazla." dedi.

Konuşmaların ardından yeni avukatlar yemin edip ruhsatlarını aldı.

Mahmut Esat Bozkurt, Veli Küçük, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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