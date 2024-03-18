Standard Chartered, Ethereum ETF tahminini açıkladı - Son Dakika
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Kripto

Standard Chartered, Ethereum ETF tahminini açıkladı

Standard Chartered, Ethereum ETF tahminini açıkladı

Standard Chartered Bank'ın kripto para birimleri üzerine yaptığı araştırmaya göre, Ethereum borsa yatırım fonlarının (ETF'ler) onaylanması durumunda piyasaya 15 ila 45 milyar dolar arasında bir sermaye akışı sağlanabileceği belirtiliyor. Bankanın forex ve kripto araştırma müdürü Geoffrey Kendrick, Ethereum ETF'lerinin onaylanması durumunda önemli bir sermaye girişi beklediğini ifade etti. Bu durum, birçok analistin ve tahmin platformunun şüpheci görüşlerine meydan okuyor.

18.03.2024 18:31  Güncelleme: 18:37
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Standard Chartered Bank'ın kripto para birimleri üzerine yaptığı son araştırma, spot Ethereum borsa yatırım fonlarının (ETF'ler) onaylanması halinde piyasaya milyarlarca dolarlık bir sermaye akışı sağlayabileceğini ortaya koyuyor.

Ethereum ETF'leri Yatırımcıları Heyecanlandırıyor

Standard Chartered Bank'ın forex ve kripto araştırma müdürü Geoffrey Kendrick yaptığı son açıklamada, Ethereum borsa yatırım fonlarının (ETF'ler) onaylanması durumunda ilk yıl içinde 15 ila 45 milyar dolar arasında bir sermaye akışı öngördüğünü açıkladı. Bu öngörü, birçok analistin ve tahmin platformunun şüpheci görüşlerine meydan okuyor.

Kendrick, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ethereum'u bir menkul kıymet olarak sınıflandırmamasının, ETF'lerin 23 Mayıs'a kadar onaylanabileceği yönündeki önceki tahminini desteklediğini belirtti. Kendrick, Londra Menkul Kıymetler Borsası'nın bu yılın ikinci çeyreğinde Bitcoin ve Ethereum ile desteklenen ETF başvurularını kabul edeceğini açıklamasının, ABD SEC'in Ethereum ETF'lerini onaylama olasılığını artırdığını da ifade etti.

Bu görüş, birçok analistin SEC'in bu tür bir onayı vermeyeceği yönündeki genel beklentisiyle çelişiyor. Örneğin, Bloomberg'in kıdemli ETF Analisti Eric Balchunas, Ethereum ETF'lerinin Mayıs ayında onaylanma ihtimalini yüzde 70'ten yüzde 30'a düşürmüştü. Benzer şekilde, Polymarket tahmin platformu da beklentisini yüzde 74'ten yüzde 28'e indirdi.

Buna rağmen Kendrick, 23 Mayıs son tarihine yönelik iyimser tutumunu koruyor ve onaylanmaları durumunda, Bitcoin ETF'leri için uyguladığı modeli takip ederek, Ethereum'a yönelik önemli bir sermaye girişi bekliyor. Banka, onay sonrası ilk 12 ayda yaklaşık 2,39 ila 9,15 milyon Ethereum'un ETF'ler aracılığıyla piyasaya sürüleceğini tahmin ediyor. Bu, kabaca 15 ila 45 milyar dolar arasında bir değere karşılık geliyor.

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Son Dakika Kripto Standard Chartered, Ethereum ETF tahminini açıkladı - Son Dakika

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