Star Wars senaryosu son anda kurtuldu
6 saat önce
Abrams, "Kim olduğunu istesem de söylemeyeceğim ama oyuncularımızdan biri senaryoyu yatağının altında bırakmış ve daha sonra odayı temizleyen biri senaryoyu bulmuş. Ardından senaryo bir başkasının eline geçmiş ve o da onu eBay'de satmaya kalkışmış" dedi.
Abrams, "Kim olduğunu istesem de söylemeyeceğim ama oyuncularımızdan biri senaryoyu yatağının altında bırakmış ve daha sonra odayı temizleyen biri senaryoyu bulmuş. Ardından senaryo bir başkasının eline geçmiş ve o da onu eBay'de satmaya kalkışmış" dedi. Bir Disney çalışanı ise açık arttırma sitesinde senaryoya teklif verildiğini görmüş ve satılmadan senaryoyu geri almış. Serinin son filmi " Star Wars: The Rise of Skywalker" ( Yıldız Savaşları: Skywalker'ın Yükselişi) 20 Aralık 2019'da gösterime girecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:53
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