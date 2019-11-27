Son Dakika Haberleri: Star Wars senaryosu son anda kurtuldu
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Star Wars senaryosu son anda kurtuldu

6 saat önce

Abrams, "Kim olduğunu istesem de söylemeyeceğim ama oyuncularımızdan biri senaryoyu yatağının altında bırakmış ve daha sonra odayı temizleyen biri senaryoyu bulmuş. Ardından senaryo bir başkasının eline geçmiş ve o da onu eBay'de satmaya kalkışmış" dedi.

Star Wars senaryosu son anda kurtuldu, System.String[]

Abrams, "Kim olduğunu istesem de söylemeyeceğim ama oyuncularımızdan biri senaryoyu yatağının altında bırakmış ve daha sonra odayı temizleyen biri senaryoyu bulmuş. Ardından senaryo bir başkasının eline geçmiş ve o da onu eBay'de satmaya kalkışmış" dedi. Bir Disney çalışanı ise açık arttırma sitesinde senaryoya teklif verildiğini görmüş ve satılmadan senaryoyu geri almış. Serinin son filmi " Star Wars: The Rise of Skywalker" ( Yıldız Savaşları: Skywalker'ın Yükselişi) 20 Aralık 2019'da gösterime girecek.

Star Wars, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:53 
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