Starlink, Venezuela'ya Ücretsiz İnternet Sağlayacak
Dünya

Starlink, Venezuela'ya Ücretsiz İnternet Sağlayacak

04.01.2026 17:10
SpaceX, 3 Şubat'a kadar Venezuela halkına ücretsiz geniş bant internet sunacağını açıkladı.

(ANKARA) - İş insanı ve eski Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarafından işletilen Starlink, 3 Şubat'a kadar Venezuela halkına ücretsiz geniş bant internet hizmeti sunacağını açıkladı.

Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarafından işletilen uydu internet servisi Starlink, önümüzdeki haftalarda Venezuela'ya ücretsiz geniş bant internet erişimi sağlayacağını açıkladı.

Şirket, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Starlink, 3 Şubat'a kadar Venezuela halkına ücretsiz geniş bant hizmeti sunarak sürekli bağlantıyı garanti ediyor" dedi.

Venezuela'da internet erişiminin, uzun süredir Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro yönetimi altında sıkı kontrol edildiği biliniyor.

Kaynak: ANKA

