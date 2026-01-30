Starmer'dan Şi'ye Futbol Hediyesi - Son Dakika
Starmer'dan Şi'ye Futbol Hediyesi

30.01.2026 04:44
İngiltere Başbakanı Starmer, Çin ziyaretinde Şi Cinping'e Premier Lig maçının topunu hediye etti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Çin'i ziyaretinde futbola meraklı olduğu bilinen Devlet Başkanı Şi Cinping'e, geçen hafta sonu Arsenal ile Manchester United arasında oynanan futbol maçının topunu hatıra olarak verdi.

İngiliz basınındaki haberlere göre, bir Arsenal taraftarı olan Başbakan Starmer, futbola ilgisi bilinen Çin liderine, takımın Londra'da Emirates Stadyumu'nda Manchester United'ı ağırladığı 25 Ocak'ta oynanan Premier Lig maçının topunu hediye etti.

Futbol topunun hediye edilmesi, 8 yıl aradan sonra ilk kez Çin'e İngiltere'den Başbakan düzeyinde ilk ziyareti yapan Starmer'ın iki ülke ilişkilerinde gerilimli bir dönemin ardından yeniden yakınlık kurma çabasının işareti olarak yorumlandı.

Çin-İngiltere ilişkilerinde yakınlaşmanın hakim olduğu 2010'lı yılların başındaki Muhafakar Parti iktidarında Şi'nin Londra ziyareti sırasında Başbakan David Cameron, onu Manchester United takımını antrenman sahasına götürmüş, o yıllarda takımın golcüsü olan Arjantinli futbolcu Sergio Aguero ile bir araya gelerek birlikte fotoğraf çektirmişlerdi.

Futbol diplomasisi

Çocukluğundan beri futbola tutkusu olduğu bilinen Şi, yurt dışı ziyaretlerinde sık sık bu sporla bağlantılı jestlerle karşılaşıyor.

Çin liderine, Arjantin'i ziyaretinde Diego Armando Maradona ve Lionel Messi'nin giydiği 10 numaralı Arjantin Milli Takımı forması hediye edilmişti.

Almanya ziyaretinde dönemin Başbakanı Angela Merkel ile iki ülke milli takımları arasında oynanan dostluk maçını birlikte izlemişlerdi.

İngiltere Başbakanı, 8 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret ediyor

İngiltere Başbakanı Starmer, 8 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret eden ilk İngiltere Başbakanı oldu.

Üç günlük ziyaret için 28 Ocak'ta Pekin'e gelen Starmer, Pekin'in ardından Şanghay şehrinde temaslarda bulunacak.

En son eski İngiltere Başbakanı Theresa May, 2018'de ülkeyi ziyaret etmişti.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
04:21
