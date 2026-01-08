Starmer, Grönland'da Danimarka'nın Yanında - Son Dakika
Starmer, Grönland'da Danimarka'nın Yanında

08.01.2026 03:16
İngiltere Başbakanı Starmer, Grönland hakkında ABD'ye Danimarka'nın yanında olduğunu belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Grönland konusunda ABD'ye karşı Danimarka'nın yanındaki yer aldığını ABD Başkanı Donald Trump'a da iletti.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Starmer, ABD Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider görüşmede, İngiltere'nin desteğiyle ABD'nin dün Atlantik'in kuzeyinde el koyduğu Rusya tescilli petrol tankeri Bella 1'e yönelik operasyonu ele aldı.

Trump ve Starmer, ayrıca Ukrayna'daki son gelişmeler ve ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesini de görüştü.

Pazartesi günü Trump'ın Grönland'ı istemesine yönelik ifadeleri karşısında Danimarka'dan yana tavır aldığını açıklayan Starmer, telefon görüşmesinde bu görüşünü Trump'a da iletti.

Starmer, pazartesi günü Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." açıklamasını değerlendirdiği bir konuşmasında, "Grönland'ın geleceği, yalnızca Danimarka ve Grönland'ın elinde olmalı. Danimarka, yakın bir Avrupa ve NATO müttefikidir. Bu yüzden Grönland'ın geleceği, sadece Grönland ve Danimarka Krallığı tarafından belirlenmelidir. Bu konudaki duruşumuz çok net." demişti.

Danimarka Başbakanı Frederiksen'in "ABD'nin Grönland'ı devralmasının gerekliliğini tartışmak, kesinlikle hiçbir anlam ifade etmiyor ve tehditlerini durdurmalılar." açıklamasıyla ilgili de yorum yapan Starmer, "Onu destekliyorum. Grönland'ın geleceği konusunda haklı." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.