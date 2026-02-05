Starmer, Mandelson Kriziyle Zor Günler Geçiriyor

(ANKARA) - İngiltere Başbakanı Keir Starmer hem muhalefet hem de kendi partisi tarafından, Peter Mandelson'u Jeffrey Epstein'la ilişkisini bilmesine rağmen ABD Büyükelçiliği'ne atamakla suçlanıyor. Batı medyası, İngiltere hükümetinin, Mandelson'ın atanma sürecine ilişkin bazı belgeleri yayımlamaktan kaçınmasıyla alevlenen tartışmanın, Starmer'i görevinden edebileceğine dair değerlendirmelere yer verdi.

Eski bakan Peter Mandelson'ın ABD büyükelçiliğine atanması ve Jeffrey Epstein'la ilişkisine dair belgelerin ortaya ortaya çıkması İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı hem muhalefet hem de kendi partisi içinden gelen yoğun eleştirilerle karşı karşıya bıraktı. Tartışma, hükümetin Mandelson'ın atanma sürecine ilişkin bazı belgeleri yayımlamaktan kaçınması üzerine alevlendi.

Starmer, Parlamento'da yaptığı açıklamada söz konusu belgeleri yayımlamak istediğini ancak ulusal güvenlik ve diplomatik ilişkilerin korunması gerektiğini savundu. Bu açıklama, başta İşçi Partisi olmak üzere milletvekilleri arasında "örtbas" suçlamalarına yol açtı.

Kriz, Starmer'ın Mandelson'ın Jeffrey Epstein'la ilişkisine dair atanma öncesinde bilgi sahibi olduğunu kabul etmesiyle derinleşti. İngiltere Başbakanı, Mandelson'ın kendisini ilişkisinin boyutu konusunda yanılttığını ve "ilişkiyi olduğundan çok daha sınırlı gösterdiğini" söyledi.

Muhalafetteki Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch ise Mandelson'ın atanmasının bilinçli bir tercih olduğunu söyledi ve Başbakan'ın bu kararın sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirtti. İktidardaki İşçi Partisi içinde birçok milletvekili atamayı "felaket düzeyinde bir siyasi hata" olarak nitelendirdi. Peter Mandelson, Jeffrey Epstein'la ilişkisini ortaya koyan belgelerin ilk dalgasının yayımlanmasının ardından 2025 yılında ABD büyükelçiliği görevinden alınmıştı.

Batı medyası, Mandelson krizinin Starmer'ın siyasi geleceğini tehlikeye sokabileceği değerlendirmelerine yer verdi.ABD merkezli CNN'de yayımlanan bir analizde, Keir Starmer'ın, Epstein'la hiçbir kişisel bağı olmamasına rağmen, krizde en ağır siyasi bedeli ödeyebilecek lider konumuna geldiği vurgulandı. Analize göre, Starmer'ın Mandelson'ın Epstein'la yakın ilişkisini bilmesine rağmen onu Washington'a büyükelçi olarak atadığını kabul etmesi, zaten kırılgan olan liderliğini ciddi biçimde zayıflattı. CNN, bu itirafın İşçi Partisi içinde liderlik tartışmalarını hızlandırdığını belirtti.