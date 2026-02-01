Starmer, Prens Andrew'un İfadeye Çağrılmasını İstedi - Son Dakika
Politika

Starmer, Prens Andrew'un İfadeye Çağrılmasını İstedi

01.02.2026 13:08
İngiltere Başbakanı Starmer, Prens Andrew'un Epstein hakkındaki bilgilerini açıklamasını istedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkileri yüzünden kraliyet unvanları elinden alınan eski İngiltere Prensi ve York Dükü Andrew Mountbatten-Windsor'un, ABD Kongresi'ne ifade vermesi gerektiğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Japonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından ülkesine dönerken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Starmer, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkileri yüzünden kraliyet unvanları elinden alınan eski York Dükü Andrew Mountbatten-Windsor hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Starmer, eskiden "Prens Andrew" olarak tanınan Mountbatten-Windsor'un bir ABD Kongresi komitesi önünde ifade vermesi gerektiğini söyleyerek, "İfade verme konusunda her zaman şunu söyledim: Bilgisi olan herkes bu bilgiyi paylaşmaya hazır olmalı. Bunu yapmaya hazır değilseniz, mağdur merkezli olamazsınız. Epstein'ın mağdurları birinci öncelik olmalı" dedi.

İngiltere Başbakanı, ABD Adalet Bakanlığı tarafından 30 Ocak tarihinde yayınlanan son dosyalara ilişkin bir açıklama yapmadı.

Bir kadınla görüntülenmişti

Eski York Dükü, ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı milyonlarca belge arasında yer alan üç fotoğrafta, yerde yatan kimliği belirsiz giyinik bir kadın üzerinde diz çökmüş olarak görülmüştü. Fotoğraflardan ikisinde kadına temas eden Andrew, diğerinde ise doğrudan kameraya bakarken görüntülenmişti.

"Dük" lakaplı biri, Epstein'den 26 yaşında bir Rus kadınla tanıştırılma teklifi almıştı

Yeni yayınlanan belgelerde ayrıca Andrew Mountbatten-Windsor olduğuna inanılan "Dük" lakaplı bir kişinin Epstein'den 26 yaşında bir Rus kadınla tanıştırılma teklifi aldığı ortaya çıkmıştı. Epstein ve "Dük" lakaplı kişi arasındaki e-posta yazışmalarda ikilinin Buckingham Sarayı'nda akşam yemeği yemeyi konuştukları ve bir mesajda Epstein'in Dük'ü 26 yaşında bir Rus kadınla tanıştırma teklifinde bulunduğu görülmüştü.

Andrew'ın prenslik unvanı alınmıştı

İngiltere Kralı III. Charles, eski York Dükü'nün daha önce yayımlanan belgelerde Epstein ile olan geçmiş bağlantılarının ortaya çıkmasının ardından Kasım 2025 tarihinde eski prensin kraliyet unvanlarını elinden almış ve kendisini Windsor Kalesi arazisindeki malikanesinden çıkarmıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA

