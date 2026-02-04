Starmer ve Trump'tan Diego Garcia Üssü Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Starmer ve Trump'tan Diego Garcia Üssü Görüşmesi

04.02.2026 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki lider, Rusya'nın saldırıları ve Diego Garcia üssünün geleceği hakkında telefonla görüştü.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna saldırıları ile Hint Okyanusu'ndaki İngiliz askeri üssü Diego Garcia'yı ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Starmer ve Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı son saldırıları ele alırken, Starmer, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelere düştüğü dönemde enerji altyapısına yönelik saldırıların halka zor zamanlar yaşattığını belirtti.

İngiltere'nin Morityus'a iade etmeyi planladığı Hint Okyanusu'ndaki Chagos Adaları'nda yer alan ABD'yle ortak kullanılan Diego Garcia üssü de görüşmede masaya yatırıldı.

Starmer, Morityus'la yapılan adaların iadesi ve üssün İngiltere'ye tekrar kiralanması anlaşmasının önemine vurgu yaptıktan sonra anlaşmanın üssün geleceğini garanti altına aldığını anlattı.

Trump ve Starmer, geçen haftalarda İngiltere ile ABD'yi karşı karşıya getiren Diego Garcia üssünün stratejik önemine dikkati çekti.

İki lider, üssün operasyonel geleceği konusunda birlikte çalışma konusunda uzlaşıya vardı.

ABD Başkanı Trump, İngiltere'nin Diego Garcia üssünün de bulunduğu Chagos Adaları'nı, uluslararası mahkemelerin ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun kararı doğrultusunda Morityus'a iade etme kararını "aptallık" ve "zayıflık" sözleriyle eleştirmişti.

Starmer ise Trump'ın geçmişte bu konuda İngiltere'yi tebrik ettiğini, son açıklamanın İngiltere'nin Grönland konusunda Danimarka'ya destek vermesi karşısında misilleme olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Diplomasi, Güvenlik, Enerji, Güncel, Diego, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Starmer ve Trump'tan Diego Garcia Üssü Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Diyarbakır’da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı Sonucu görmeniz lazım Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Vahdettin’e övgüler dizen öğretmenden “Cumhuriyet düşmanı“ iddialarına yanıt Vahdettin'e övgüler dizen öğretmenden "Cumhuriyet düşmanı" iddialarına yanıt
Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş
Burak Yılmaz’dan Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret Burak Yılmaz'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
09:59
Netanyahu’nun Aliyev’e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
09:43
Bahçeli’nin görmek istemeyeceği anket
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
09:03
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:59
Epstein’ın malikanesinden çıkan olay isim Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
08:31
Altında 18 yıl sonra bir ilk Kimse bunu beklemiyordu
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 10:37:01. #7.11#
SON DAKİKA: Starmer ve Trump'tan Diego Garcia Üssü Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.