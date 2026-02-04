Starmer ve Trump'tan Diego Garcia Üssü Görüşmesi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna saldırıları ile Hint Okyanusu'ndaki İngiliz askeri üssü Diego Garcia'yı ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Starmer ve Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı son saldırıları ele alırken, Starmer, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelere düştüğü dönemde enerji altyapısına yönelik saldırıların halka zor zamanlar yaşattığını belirtti.

İngiltere'nin Morityus'a iade etmeyi planladığı Hint Okyanusu'ndaki Chagos Adaları'nda yer alan ABD'yle ortak kullanılan Diego Garcia üssü de görüşmede masaya yatırıldı.

Starmer, Morityus'la yapılan adaların iadesi ve üssün İngiltere'ye tekrar kiralanması anlaşmasının önemine vurgu yaptıktan sonra anlaşmanın üssün geleceğini garanti altına aldığını anlattı.

Trump ve Starmer, geçen haftalarda İngiltere ile ABD'yi karşı karşıya getiren Diego Garcia üssünün stratejik önemine dikkati çekti.

İki lider, üssün operasyonel geleceği konusunda birlikte çalışma konusunda uzlaşıya vardı.

ABD Başkanı Trump, İngiltere'nin Diego Garcia üssünün de bulunduğu Chagos Adaları'nı, uluslararası mahkemelerin ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun kararı doğrultusunda Morityus'a iade etme kararını "aptallık" ve "zayıflık" sözleriyle eleştirmişti.

Starmer ise Trump'ın geçmişte bu konuda İngiltere'yi tebrik ettiğini, son açıklamanın İngiltere'nin Grönland konusunda Danimarka'ya destek vermesi karşısında misilleme olduğunu belirtmişti.