Startday'26 Etkinliği Teknoloji Girişimlerini Buluşturacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Startday'26 Etkinliği Teknoloji Girişimlerini Buluşturacak

09.02.2026 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da düzenlenecek Startday'26 etkinliği, ödüllü takımları ve yeni girişimleri bir araya getiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu, "Startday'26" etkinliğiyle, TEKNOFEST 2025'te ödül alan takımları, 2026'da destek kapsamına alınacak yeni takımlarla bir araya getirecek.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde, 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek etkinliğe, teknoloji takımlarında aktif görev alan yaklaşık 900 gencin katılması bekleniyor.

Organizasyonda, 2025'te ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı elde eden takımların projelerinin sergilendiği bir "Şampiyonlar Koridoru" da oluşturulacak.

Fuaye alanında ise Kapsül Teknoloji Platformu bünyesinde geçmiş yıllarda üretilen 8 elektrikli araç ve diğer teknolojik ürünler sergilenecek.

Yeni markalar ve stratejik iş birlikleri tanıtılacak

Kapsül Teknoloji Platformu, 2025'te kurumsallaştırdığı yeni program markalarını bu lansmanda ilk kez kamuoyuna tanıtacak. Etkinlikte, Terminal Çağrı Programı, Eklem Destek Programı ve Next Level markalarının yanı sıra ASELSAN Konya iş birliğiyle yürütülen EngineerHub, Borsa İstanbul iş birliğiyle kurulan BİSTLAB ve Tarım Teknolojilerini odak alan çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapılacak.

Sektörün öncüleri deneyimlerini paylaşacak

Tematik oturumlarda ise ASELSAN Konya Direktörü Serkan Güvey, TÜME Vakfı'ndan M. Fatih Özay ve Ferdi Alakuş ve Fintables Akademi Koordinatörü Sadi Aslangiray gençlerle buluşacak.

Programın son bölümünde, şampiyon takım kaptanlarının deneyimlerini aktaracağı "Şampiyonlar Oturumu" gerçekleştirilecek.

Ödüllü takımlar, yarışma süreçlerini ve başarı hikayelerini paylaşarak teknoloji alanında ilerlemek isteyen gençlere yol göstermeyi hedefleyecek.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Teknoloji, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Startday'26 Etkinliği Teknoloji Girişimlerini Buluşturacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti
CHP’li belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'li belediye başkanı ifadeye çağrıldı

21:54
Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
20:51
Bakan Fidan’dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok
Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok
20:49
Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüm stat ayakta alkışladı
Kadıköy'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı
20:09
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
19:54
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’ın Türkiye’yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
19:27
Mesut Özarslan’ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 22:09:29. #7.11#
SON DAKİKA: Startday'26 Etkinliği Teknoloji Girişimlerini Buluşturacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.