Startday'26 Etkinliği Teknoloji Girişimlerini Buluşturacak

Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu, "Startday'26" etkinliğiyle, TEKNOFEST 2025'te ödül alan takımları, 2026'da destek kapsamına alınacak yeni takımlarla bir araya getirecek.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde, 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek etkinliğe, teknoloji takımlarında aktif görev alan yaklaşık 900 gencin katılması bekleniyor.

Organizasyonda, 2025'te ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı elde eden takımların projelerinin sergilendiği bir "Şampiyonlar Koridoru" da oluşturulacak.

Fuaye alanında ise Kapsül Teknoloji Platformu bünyesinde geçmiş yıllarda üretilen 8 elektrikli araç ve diğer teknolojik ürünler sergilenecek.

Yeni markalar ve stratejik iş birlikleri tanıtılacak

Kapsül Teknoloji Platformu, 2025'te kurumsallaştırdığı yeni program markalarını bu lansmanda ilk kez kamuoyuna tanıtacak. Etkinlikte, Terminal Çağrı Programı, Eklem Destek Programı ve Next Level markalarının yanı sıra ASELSAN Konya iş birliğiyle yürütülen EngineerHub, Borsa İstanbul iş birliğiyle kurulan BİSTLAB ve Tarım Teknolojilerini odak alan çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapılacak.

Sektörün öncüleri deneyimlerini paylaşacak

Tematik oturumlarda ise ASELSAN Konya Direktörü Serkan Güvey, TÜME Vakfı'ndan M. Fatih Özay ve Ferdi Alakuş ve Fintables Akademi Koordinatörü Sadi Aslangiray gençlerle buluşacak.

Programın son bölümünde, şampiyon takım kaptanlarının deneyimlerini aktaracağı "Şampiyonlar Oturumu" gerçekleştirilecek.

Ödüllü takımlar, yarışma süreçlerini ve başarı hikayelerini paylaşarak teknoloji alanında ilerlemek isteyen gençlere yol göstermeyi hedefleyecek.