PODGORICA - Stefan Kuntz, yardımcılarıyla Podgorica'da koşu yaptı - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yardımcılarıyla birlikte Karadağ'ın başkenti Podgorica'da koşuya çıktı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında yarın Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan A Milli Takımı'nın teknik direktörü Kuntz, yardımcılarından Jan-Moritz Lichte ve fiziksel performans antrenörü Axel Busenkell ile birlikte ay-yıldızlı ekibin konakladığı otelin etrafında koştu.

Kuntz, çekim yapan basın mensupları ve yolda karşılaştığı Türk taraftarları da selamladı.

A Milli Takım, bu akşam yapacağı antrenmanla Karadağ maçının hazırlıklarını sürdürecek.