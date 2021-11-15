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PODGORICA - Stefan Kuntz, yardımcılarıyla Podgorica'da koşu yaptı - Son Dakika

PODGORICA - Stefan Kuntz, yardımcılarıyla Podgorica'da koşu yaptı

15.11.2021 17:52

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yardımcılarıyla birlikte Karadağ'ın başkenti Podgorica'da koşuya çıktı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yardımcılarıyla birlikte Karadağ'ın başkenti Podgorica'da koşuya çıktı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında yarın Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan A Milli Takımı'nın teknik direktörü Kuntz, yardımcılarından Jan-Moritz Lichte ve fiziksel performans antrenörü Axel Busenkell ile birlikte ay-yıldızlı ekibin konakladığı otelin etrafında koştu.

Kuntz, çekim yapan basın mensupları ve yolda karşılaştığı Türk taraftarları da selamladı.

A Milli Takım, bu akşam yapacağı antrenmanla Karadağ maçının hazırlıklarını sürdürecek.

PODGORICA - Stefan Kuntz, yardımcılarıyla Podgorica'da koşu yaptı
PODGORICA - Stefan Kuntz, yardımcılarıyla Podgorica'da koşu yaptı
PODGORICA - Stefan Kuntz, yardımcılarıyla Podgorica'da koşu yaptı
PODGORICA - Stefan Kuntz, yardımcılarıyla Podgorica'da koşu yaptı

A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz, Karadağ, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PODGORICA - Stefan Kuntz, yardımcılarıyla Podgorica'da koşu yaptı - Son Dakika


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