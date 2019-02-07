Son Dakika Haberleri: Steinmeier'den Frankfurt Emniyeti'ne Ziyaret

Steinmeier'den Frankfurt Emniyeti'ne Ziyaret

42 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Frank Walter Steinmeier de yoğun tartışmalara yol açan skandal üzerine eşi Elke Büdenbender'le birlikte kente ziyaret turu düzenledi.

Steinmeier'den Frankfurt Emniyeti'ne Ziyaret, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Frank Walter Steinmeier de yoğun tartışmalara yol açan skandal üzerine eşi Elke Büdenbender'le birlikte kente ziyaret turu düzenledi. Polis, adli yetkililer ve vatandaşlarla görüşen Cumhurbaşkanı Steinmeier, göç ve kentin güvenliği üzerine bilgiler aldı. Cumhurbaşkanı Steinmeier ve eşi Elke Bündenbender'i Frankfurt Emniyet Müdürlüğü'nde karşılayan Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann (SPD), kentteki suç olayları üzerine bir brifing verdi. Frankfurt'ta suç olaylarının her yıl düştüğünü belirten Feldmann, 2017'de bir önceki yıla göre suç olaylarının yüzde 4.7 gerilediğini, suçların yüzde 64.2'sinin aydınlatıldığını anlattı.

ŞÜPHELİ POLİS OLAYI ARTIYOR

Kentte çocuk ve gençlerin suç olaylarını inceleyip buna karşı önlemler hazırlayan Gençlik Hakları Projesi üzerine de bilgi alan Cumhurbaşkanı, Rödelheim'da mülteci kızlara yönelik uyum çalışmaları yapan Milena Kız Evi'ni gezdi. Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, Seda Başay Yıldız'la da başbaşa görüşmeyi planladığı belirtildi.

Seda Başay'a gelen ölüm tehditlerinin kaynağı olduğu düşünülen Frankfurt Emniyeti'nde polis bilgisayarından bilgilerin yine polis memurları tarafından yasa dışı yollarla kullanılması olaylarının da sanılandan yüksek olduğu belirlendi. Sol Parti'nin önergesini yanıtlayan Hessen İçişleri Bakanı Peter Beuth'un (CDU) verdiği bilgiye göre, 176 şüpheli olay incelendi. 77 suç olayı hakkında dava açıldı. Bunlardan bazı polis memurlarına uyarı cezası verildi, bazıları ise görevden uzaklaştırıldı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:00 

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