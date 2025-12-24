Steinmeier'den Ukrayna'ya Destek Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Steinmeier'den Ukrayna'ya Destek Mesajı

24.12.2025 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Noel mesajında Ukrayna'ya destek için fedakarlık gerektiğini vurguladı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Noel mesajında Ukrayna'ya destek ve özgürlükleri korumanın fedakarlık gerektireceğini söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Noel mesajında Ukrayna'daki savaşa ve Avrupa'nın sorumluluklarına dikkat çekti. Steinmeier, Ukrayna'ya destek olmanın ve özgürlükleri korumanın Almanya ve Avrupa için fedakarlık gerektireceğini belirterek "Karanlıkta bir ışık yanar. Bu umut, sevinç ve güven verir" diyerek bu umudun hem büyük siyasi kararlarda hem de toplumdaki küçük dayanışma örneklerinde önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, toplumun ortak değerler ve hedefler etrafında birleşmesinin yol gösterici olacağını belirterek, açıklık, diyalog ve birlikte hareket etmenin toplumu güçlendirdiğini ifade etti. Steinmeier, toplumsal dayanışma ve karşılıklı sorumluluğun önemine dikkat çekti.

Ukrayna'daki savaşa değinen Steinmeier, Avrupa'nın özgürlük, insan onuru, adil barış ve demokratik öz yönetim gibi temel değerlerini koruması gerektiğini söyledi. "Bu değerlerden vazgeçmeyeceğiz. Ne kendimiz için ne de dostlarımız için" diyen Cumhurbaşkanı, bu tutumun bedel gerektirdiğini ancak buna hazır olduklarını ifade etti.

Steinmeier'in Noel konuşması, 25 Aralık'ta ZDF ve ARD kanallarında yayımlanacak. Bu konuşma, Bellevue Sarayı'ndan yapılan son Noel konuşması olacak. Saray, gelecek yıl kapsamlı bir yenilemeye girecek ve 2031'e kadar kapalı kalacak. Cumhurbaşkanı, bu süre boyunca geçici bir binada görev yapacak.

Kaynak: ANKA

Ukrayna, Almanya, Savunma, Dünya, Noel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Steinmeier'den Ukrayna'ya Destek Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

06:25
Gözaltına alınan Sadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Sadettin Saran'dan ilk görüntü
06:06
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 06:32:09. #7.12#
SON DAKİKA: Steinmeier'den Ukrayna'ya Destek Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.