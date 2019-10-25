Son Dakika Haberleri: Sterling Southampton'ı Son Saniyede Yıkıyor
Son Dakika Spor Sterling Southampton'ı Son Saniyede Yıkıyor

Sterling Southampton'ı Son Saniyede Yıkıyor

1 saat önce

2017-18 sezonunda Manchester City sahasında Southampton'la karşılaştığında maçın uzatma anlarına gelindiğinde skor tabelasında 1-1 yazıyordu. Maçın son anlarına doğru herkes City'nin puan kaybettiğini düşündüğü sırada Raheem Sterling muhteşem bir vuruşla galibiyeti City'e getirdi.

2017-18 sezonunda Manchester City sahasında Southampton'la karşılaştığında maçın uzatma anlarına gelindiğinde skor tabelasında 1-1 yazıyordu. Maçın son anlarına doğru herkes City'nin puan kaybettiğini düşündüğü sırada Raheem Sterling muhteşem bir vuruşla galibiyeti City'e getirdi.

Sterling Southampton'ı Son Saniyede Yıkıyor

Raheem Sterling, Manchester City, Southampton, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Michael Skibbe: Galatasaray'dan 2 yıl paramı alamadım
Başakşehirli oyuncuların asker selamı vermesi Almanların zoruna gitti! Belhanda'nın menajeri William D'avila: Belhanda'ya yıllık 9 milyon euro önerdiler Fatih Terim atkısını stada almayan güvenlik görevlisinin işine son verdiler!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 21:05:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sterling Southampton'ı Son Saniyede Yıkıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]