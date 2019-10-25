Sterling Southampton'ı Son Saniyede Yıkıyor
1 saat önce
2017-18 sezonunda Manchester City sahasında Southampton'la karşılaştığında maçın uzatma anlarına gelindiğinde skor tabelasında 1-1 yazıyordu. Maçın son anlarına doğru herkes City'nin puan kaybettiğini düşündüğü sırada Raheem Sterling muhteşem bir vuruşla galibiyeti City'e getirdi.
2017-18 sezonunda Manchester City sahasında Southampton'la karşılaştığında maçın uzatma anlarına gelindiğinde skor tabelasında 1-1 yazıyordu. Maçın son anlarına doğru herkes City'nin puan kaybettiğini düşündüğü sırada Raheem Sterling muhteşem bir vuruşla galibiyeti City'e getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:39
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