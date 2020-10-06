Stevie Uluslararası İşletme Ödüllerinde Akbank İnsan ve Kültür'e iki ödül - Son Dakika

Akbank İnsan ve Kültür, 2020 Stevie Uluslararası İşletme Ödüllerinde "Yılın İnsan Kaynakları Ekibi" ve "En Örnek İşveren" kategorilerinde bronz ödüllerin sahibi oldu.

Akbank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akbank İnsan ve Kültür 17'nci Stevie Uluslararası İşletme Ödülleri kapsamında iki ödül kazandı.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, şunları kaydetti:

"İş yaşamımızın ve günlük hayatımızın tüm noktalarında her geçen gün daha çok hissettiğimiz değişimi bir fırsat olarak görüyoruz ve bireyler olarak kendimizi keşfetmenin de bunun başlangıç noktası olduğunu düşünüyoruz. Odağımıza Akbanklıları ve değişim kültürünü alarak birlikte çalışmayı, sürekli öğrenmeyi, sürekli gelişimi, tasarım ve inovasyon kültürünü, veri ve analitik odaklı uygulamaları önceliğimize alıyoruz. Bütün bu çalışmalarımız neticesinde 'Yılın İnsan Kaynakları Ekibi' kategorisinde bronz ödüle layık görülmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

Akbank İnsan ve Kültür'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dönemindeki çalışmaları takdir etmek için bu yıla özel olarak verilen ödüllerde "En Örnek İşveren" kategorisinde bronz ödül aldığının da altını çizen Anapa, "Bu zorlu süreci sağlığı öncelik olarak belirleyen ve güveni temel alan uygulamalarla yönettik, yönetmeye devam ediyoruz. Şeffaflık ilkemiz paralelinde de her zaman bilgi paylaşımında olmaya özen gösterdik. Çabalarımızın bu önemli ödülle onurlandırılmasından büyük gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.