Stjepan Tomas: "Çok pozisyona girdik maalesef atamadık"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Yukatel Denizlispor beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada ikinci yarıda çok pozisyona girdiklerini ancak ikinci golü bulamadıklarını ifade etti.

Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor evinde Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Stjepan Tomas yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Maça kötü aşladık ve erken gol yedik. İkinci yarı değişikliklerle beraber toparladık. İkinci yarının ilk 15 dakikasında iyi başladık. Pozisyonlara devam ettik. Erken gol bulabilseydik daha farklı olabilirdi. Çok pozisyona girdik maalesef atamadık. Bizim için önemli bir puan oldu. Transfer için teklifler yaptık. 2-3 gün içerisinde transferlerimizi netleştireceğiz. Oyunculara ihtiyacımız var."

(Kubilay Ateş/İHA)