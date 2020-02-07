STK'lardan 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'a destek (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel STK'lardan 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'a destek (1) - Son Dakika

STK'lardan 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'a destek (1)

6 saat önce

İstanbul'daki çok sayıda sivil toplum kuruluşu, "Kudüs Muhafızı" olarak tanınan 1948 Filistin İslami Hareketi'nin lideri Şeyh Raid Salah'a getirilen yasaklara ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına ortak açıklamayla tepki gösterdi.

İstanbul'daki çok sayıda sivil toplum kuruluşu, "Kudüs Muhafızı" olarak tanınan 1948 Filistin İslami Hareketi'nin lideri Şeyh Raid Salah'a getirilen yasaklara ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına ortak açıklamayla tepki gösterdi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nde düzenlenen basın toplantısına, Yeryüzü Adalet ve İnsan Hakları Derneği, Memur- Sen, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD), Ensar Vakfı, Deniz Feneri, İnsan ve Medeniyet Hareketi, Mazlumder ve Hukukçular Derneği destek verdi.

Toplantıda STK'lar adına ortak basın açıklamasını okuyan Yeryüzü Adalet ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Yasin Kayacı, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını reddettiklerini belirterek, STK'lar olarak Filistin topraklarının işgal edilmesine, Kudüs'ü Yahudileştirme projesine ve Mescid-i Aksa'yı bekleyen tehlikelere karşı herkesi uyardıklarını söyledi.

STK'lardan 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'a destek (1)

Şeyh Raid Salah, Filistin, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı
Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun cenazesinde katıldı Gaziosmanpaşa'da ambulansa yol vermeyen magandalar, sağlık ekiplerinin üzerine yürüdü KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Türkiye'ye bağlanmak korkunç

Son Dakika Haberleri
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 02:49:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: STK'lardan 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'a destek (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]