STK'lerden Türkmenistan'daki insani kriz iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika
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STK'lerden Türkmenistan'daki insani kriz iddialarına ilişkin açıklama

20.06.2022 16:16
STK'lerden Türkmenistan'daki insani kriz iddialarına ilişkin açıklama

Bazı sivil toplum kuruluşları Türkmenistan'daki insani kriz iddialarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bazı sivil toplum kuruluşları Türkmenistan'daki insani kriz iddialarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Fatih Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü kapsamında gerçekleştirilen toplantıya, MAZLUMDER Genel Başkanı Kaya Kartal, ÖZGÜR-DER Genel Başkanı Rıdvan Kaya, İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özbek, UMHD Başkanı Abdullah Resul Demir, Hukukçular Derneğinden avukat Mehmet Rıdvan Arslan, Türkmenistanlı bazı vatandaşlar ile avukatları Gülden Sönmez katıldı.

Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan MAZLUMDER Genel Başkanı Kaya Kartal, devletlerin politikaları ya da aralarındaki çatışma ve savaşlar sebebiyle yeryüzünün dört bir yanında yaşanan insani dramların ve mülteci krizlerinin zamanla daha da derinleştiğini söyledi.

Kartal, bazı devletlerin sistematik insan hakları ihlali üreten kötü yönetimlerinin, vatandaşlarını sınırlarının dışına ittiğini, savaş ve krizlerin de tekrar dönülemez hale geldiğini belirterek, "Genç bir devlet olan Türkmenistan, sahip olduğu zengin doğal gaz rezervlerine dayalı ekonomisi ile son yıllarda istikrarlı ve yüksek bir büyüme trendi yakalamıştır. Buna karşın, ülkedeki insan hakları ve özgürlüklere dair olan sorunlar, farklı düşünen siyasi ve sosyal kişi ve grupların yasaklanması ve baskılar, gelir dağılımındaki uçurum eşitsizliği, yoksulluk ve işsizlik Türkmenlerin ülkelerini terk etmelerine sebep olmuştur. Türkiye'de bu şekilde çok yoğun Türkmenistanlı göçmen ve sığınmacının geldiği ülke olmuştur." dedi.

Kartal, Türkmenistan'ın, çeşitli uluslararası gözlemcilere fiilen kapalı olduğunu, aynı zamanda insan haklarına uyulmasını izleyen gözlemcilerin de sert ve otoriter bir rejim ile karşılaştığını öne sürdü.

Buna karşı sesini yükseltmeye çalışan Türkmenistanlıların çeşitli sıkıntılara maruz kaldığını dile getiren Kartal, buradaki hukuk ve yasa dışı ihlallerin, medya üzerindeki ciddi kısıtlamaların, sivil toplum kuruluşlarının örgütlenmesine yönelik ihlaller gibi durumların raporlandığını kaydetti.

"İadesi istenen Türkmenistanlılar, Türkmenistan'a iade edilmemelidir"

Kartal, Türkmenistanlı aktivistler, blog yazarları ve sivil toplum kuruluşları üyelerinin sürgünde yaşadığını, siyasi muhaliflerin ülke dışında seslerini yükseltmeye çalıştıklarını ifade etti.

Türkmenistan yönetiminden kaynaklı evrak ve prosedür sorunları giderilinceye kadar ülkedeki Türkmenistanlıların işlemlerinde geçici çözüm üretilmesi çağrısında bulunan Kartal, "Özellikle fikirlerini ve eleştirilerini ifade ettiği gerekçesiyle uydurma suçlamalar gösterilerek veya farklı gerekçelerle listelenerek iadesi istenen Türkmenistanlılar, Türkmenistan'a iade edilmemelidir. Her insanın vatanında özgürce ve onurlu yaşama, kendi toprağında defnedilme hakkı birbirimize sorumluluğumuzdur. Türkmenistan'ın kendi siyasi iradesiyle insan haklarının iyileşmesi ve insani krizin son bulması için gereğini yapması çağrısında bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Türkmenistan, Güncel, Son Dakika

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